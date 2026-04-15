Поранений десантник півтора місяці тримав позиції на Донеччині

Матвій Терзі протягом двох місяців тримав позиції в Донецькій області попри те, що мав важкі поранення. Евакуація захисника проходила при температурі -20 градусів.

Про це повідомляє Суспільне Вінниця.

До війська Матвій Терзі долучився у серпні 2025 року. Спочатку чоловік був у підрозділі безпілотних систем, а згодом — у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. За декілька місяців несення служби захисник побував у Сумській, Харківській та Донецькій областях.

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Поранення Терзі отримав на Курахівському напрямку. Протягом близько півтора місяці десантник тримав позиції з побратимами, адже ротація або евакуація були неможливими. Протягом цього часу Матвію довелося виживати у складних умовах. Протягом двох тижнів він користувався турнікетами та пересувався повзком. Допомога десантнику надходила обмежено. Поступово його стан погіршувався, проте військовий залишався на позиціях.

Евакуювати Матвія вдалося після Нового року. Чоловіка виносили з позицій на ношах у сильні морози. Кілька груп військових були залучені до евакуації пораненого, а загалом на це пішло півтори доби.

Через те, що Матвій Терзі тривалий час перебував без належної медичної допомоги та отримав обмороження, у нього виникли ускладнення, через які лікарям довелося ампутувати частину ноги, стопу та пальці на обох руках захисника. Захисник вже пережив 18 операцій. Його лікування відбувається поступово. Німецький пластичний хірург Андреас Шмідт запропонував варіанти відновлення функцій рук.

Фото: Суспільне Вінниця

«Він каже, що залишилися лише долоні, і пропонує сформувати великий палець, щоб відновити хватальну функцію — аби людина могла щось тримати. Такий досвід уже є: пацієнти після подібних операцій можуть, зокрема, впевнено користуватися ложкою», — сказав судинний хірург Олександр Отт.

Рідні Матвія Терзі перебувають на тимчасово окупованих територіях, тому під час лікування поруч з військовим лише лікарі та медичний персонал.

«Я із Запорізької області, з Мелітопольського району. Мої рідні зараз перебувають в окупації. Сам я з 2013 року живу в Києві. Навіть приємно, але водночас трохи ніяково, що чужі люди приносять їжу і допомагають. Хочеться вже домашнього — дуже скучив», — сказав захисник.

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Фото: Суспільне Вінниця

Десантник продовжує лікуватися. Також на нього чекає реабілітація та протезування. За словами медиків, стан Матвія складний, проте шанси на повернення до самостійного життя є. Сам захисник сказав, що для нього найголовніше те, що він живий. Він буде вчитися жити далі та бути незалежним.