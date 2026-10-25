«Була частиною команди». Померла собака Жуля, яка вісім років жила на заправці на Київщині

Жуля була частиною команди автозаправного комплексу мережі KLO у Троїцькому на Київщині протягом восьми років. Попри допомогу ветеринарів, врятувати життя Жулі не вдалося. Вона загинула після нападу іншого собаки на території АЗК.

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«Вона любила людей. Щиро, безумовно, усім своїм великим собачим серцем. Зустрічала гостей, давала лапку, чекала на знайомих людей. Вона знала, що тут її люблять. І ми дуже її любили. Вісім років Жуля була частиною нашої команди. Ця трагедія нагадує про відповідальність кожного власника за безпеку інших тварин. Адже кожне життя має цінність. Жуля залишила нам щось значно більше за теплі спогади. Вона нагадала, як багато може змінити звичайна людська доброта. Ми хочемо зберегти її історію. Жюлю, дякуємо за любов. Тепер твоє місце назавжди в наших серцях», — йдеться у повідомленні.

Жулю кремують, а на автозаправці встановлять пам’ятну табличку. Українці дізналися про Жулю, коли з’явилося відео, на якому працівник АЗС гладить собаку. Цей момент швидко став вірусним і зворушив Мережу.

Собака Жуля / Фото: instagram.com/klo.oil