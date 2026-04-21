У Києві затримали чоловіка, який ходив з автоматом по ЖК (Фото: Національна поліція України)

Правоохоронці Дніпровського району Києва затримали 37-річного чоловіка, який увечері 20 квітня ходив по житловому комплексу на вулиці Каховській з автоматом.

Про це повідомили в Поліції Києва.

20 квітня близько 23:10 надійшло звернення до правоохоронців, в якому зазначалося, що озброєний чоловік ходить одиним з житлових комплексів. На місце події прибули працівники полку поліції особливого призначення № 1 та екіпаж патрульних.

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«Правоохоронці встановили квартиру, до якої зайшов порушник, та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець, який перебував із ознаками сп’яніння. Житло у цьому комплексі чоловік орендує», — зазначили в поліції Києва.

Правоохоронці провели обшук оселі чоловіка та вилучили карабін Кольт М-4, мисливську рушницю Escort Magnum BTS12 та близько 200 набоїв. Вилучене направили на експертизу.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України

Слідчі Дніпровського управління поліції столиці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — носіння, зберігання, придбання зброї чи боєприпасів без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.