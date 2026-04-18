У Києві попрощалися зі стендап-коміком і військовослужбовцем Артуром Петровим

У суботу, 18 квітня, у Києві відбулося прощання з українським стендап-коміком і військовослужбовцем Артуром Петровим, який загинув 18 березня.

Артур Петров служив у складі 43-ї окремої механізованої бригади. Захисник загинув 18 березня 2026 року в Куп’янську-Вузловому Харківської області під час евакуації поранених.

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Прощання з почестями пройшло на Майдані Незалежності біля Монумента, а поховали Артура Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі. Люди на прощання принесли живі квіти та вшанували пам’ять захисника.

У Києві попрощалися зі стендап-коміком та військовослужбовцем Артуром Петровим / Фото: Сергій Окунєв/NV

Фото: Сергій Окунєв/NV

18 квітня у Києві пройшла церемонія прощання зі стендап-коміком та військовослужбовцем Артуром Петровим / Фото: Сергій Окунєв/NV

Артур Петров вступив до ЗСУ у квітні 2025 року. Петров був сценаристом проєктів на телебаченні. Понад сім років гуморист виступав у Підпільному стендапі. Петров брав участь у телепроєктах Розсміши коміка, ГуднайтКлаб і Комік на мільйон. У стендап-коміка залишилося двоє дітей і дружина Катерина Яблінська.

Нещодавно повідомлялося, що у Львові помер захисник Віктор Харів, який лікувався після того, як 113 днів тримав оборону в оточенні під Мирноградом Донецької області. Серце захисника зупинилося 30 березня 2026 року.

Нагадаємо, 27 березня на фронті загинув український військовий і телеоператор Євген Соловей. З 2014 року чоловік працював у команді з військкорами в зоні бойових дій.