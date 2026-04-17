Жінка заволоділа виплатою за загибель дядька на війні, яка належала її дідусю (Фото: Прокуратура України)

27-річній киянці повідомили про підозру у шахрайстві. За даними правоохоронців, вона заволоділа карткою померлого дідуся, на яку отримала 3,6 млн гривень виплати за загибель дядька-військового.

Про це повідомили в Поліції Чернігівської області.

Зазначається, що дядько підозрюваної загинув на війні у лютому 2025 року. Після цього у квітня того ж року до ТЦК та СП від імені батька загиблого надійшла заява про отримання одноразової грошової допомоги у сумі 15 мільйонів гривень із зазначеним рахунком для виплат.

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У серпні 2025 року на вказаний рахунов здійнилося нарахування 3,6 мільйонів гривень. Проте правоохоронці з’ясували, що батько загиблого воїна помер у квітні, тому гроші на рахунок отримав не він, як безпосередній близький родич.

«Його 27-річна онука (рідна племінниця військового), маючи доступ до банківського рахунку та діючи умисно й протиправно шляхом обману (що виразилося у замовчуванні відомостей про смерть діда), з метою особистого збагачення заволоділа грошовими коштами у сумі 3,6 мільйона гривень», — заявили в поліції Чернігівської області.

Таким чином жінка завдала майнової шкоди державі. Киянці повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах (частина 5 статті 190 Кримінального кодексу України). Жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.