«Споживання буде як в жигуля». Переселенцю з Донеччини, який зібрав в одному авто все життя, подарували нову машину

Переселенець, який зібрав в одному авто все життя, отримав нову машину (Фото: Скріншот відео cherrybombfields/Facebook Національна поліція України)

Співзасновник monobank Олег Гороховський подарував переселенцю з Донецької області, який приїхав у Київ на старому автомобілі , де зібрав все своє життя, новий автомобіль.

Про це Гороховський повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Микола Михайлович з оновленою автівкою! Купив Peugeot Landtrek в комплектації ЛЮТИЙ (двигун економічний, споживання пального буде як в його жигуля, а то і менше)», — зазначив співзасновник monobank.

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Фото: Telegram-канал Олега Гороховського ОГо!

За словами Олега Гороховського, переселенець пригостив його домашніми яйцями, медом, тушонкою та щучою ікрою. «Неймовірно світла людина!», — додав співзасновник monobank.

Минулого тижня Мережу зворушила історія переселенця з Донеччини, який на старій автівці приїхав у Київ. Виявилося, що чоловік з дружиною через війну спочатку переїхав з рідної домівки у Чернігівську область, проте й там подружжя наздогнала війна. Внаслідок однієї з ворожих атак дружина загинула, а чоловік зібрав все своє життя у один автомобіль та вирушив шукати безпечніше місце.

«Він умістив найдорожче, що міг забрати: речі, побутову техніку, 18 курей та собаку. Та автівка не витримала далекої подорожі і зрештою зламалася», — зазначали представники Національної поліції України.

Тоді небайдужі люди та правоохоронці допомогли чоловіку відбуксирувати зламаний автомобіль до автосервісу, а його історію почув Олег Гороховський, який заявив, що у випадку, якщо знайде контакт чоловіка, подарує йому новий автомобіль. Пізніше співзасновник monobank повідомив, що отримав контакти та відзвітує, коли справа буде зроблена.