«Прикмет на такий випадок багато». Пасажирка народила дитину в поїзді Укрзалізниці

16 квітня, 11:13
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Пасажирка народила дитину в поїзді Івано-Франківськ — Черкаси (Фото: Укрзалізниця / Facebook)

Пасажирка народила дитину в поїзді Івано-Франківськ — Черкаси (Фото: Укрзалізниця / Facebook)

В Укрзалізниці розповіли, що 16 квітня пасажирка поїзда сполученням Івано-Франківськ — Черкаси перед самим прибуттям до Фастова народила хлопчика.

Як зазначили у пресслужбі компанії, вранці 16 квітня поїзду № 44 з Івано-Франківська до Черкас знадобилася неграфікова зупинка у Фастові. Через загрозу дронів такі зупинки зараз не рідкість, але «цього разу привід був значно приємніший».

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«Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надавала необхідну домедичну допомогу. Стан мами та дитини на момент висадки — задовільний», — йдеться в повідомленні.

На пероні у Фастові на породіллю та немовля очікувала команда парамедиків.

«Прикмет на такий випадок багато, але ми просто побажаємо малюку рости здоровим і якнайшвидше повернутися до наших дитячих вагонів — зустрінемо вже як свого», — додали в Укрзалізниці.

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Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Укрзалізниця Пологи Фастів

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