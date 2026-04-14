На марафоні у Парижі українські ветерани здолали 42 км на колісних кріслах
Українські ветерани стали учасниками Паризького марафону (Фото: Пресслужба Першого ТМО Львова)
12 квітня на Паризькому марафоні українські ветерани на колісних кріслах стали учасниками одного із найпрестижніших забігів світу — Schneider Electric Marathon de Paris. Вони подолали 42 км.
Про це повідомили в Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN Ukraine.
За словами представників центру, Паризький марафон щороку збирає тисячі учасників з усього світу, а у 2026 році Україну на міжнародній спортивній події представили «ветерани, які подолали марафонську дистанцію, демонструючи силу духу та незламність».
До складу української команди увійшли ветерани Олесь Проців, Володимир Савєльєв, ментор Центу UNBROKEN Павло Козак та переселенець з Покровська і шахтар Іван Батрак, який отримав поранення внаслідок прильоту у власне помешкання.
«Коли ми побачили, скільки українців прийшло нас підтримати — був вражений. Я заряджався тою енергією. Тоді мені захотілось ще більше рухатись вперед», — поділився враженнями учасник марафону та пацієнт реабілітаційного центру Володимир Савельєв, пише Суспільне Львів.
Також в українській команді були Богдан Кошулаб, Михайло Варвич та Андрій Тарасюк. «Усі вони є гравцями спортивного клубу Титани-Львів, який активно розвиває та популяризує адаптивні види спорту», — додали в UNBROKEN Ukraine.
Участь команди у марафоні є частиною ініціативи Wounded Warrior, спрямованої на підтримку та реабілітацію українських захисників через спорт і залучення до міжнародних подій.