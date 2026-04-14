На марафоні у Парижі українські ветерани здолали 42 км на колісних кріслах

12 квітня на Паризькому марафоні українські ветерани на колісних кріслах стали учасниками одного із найпрестижніших забігів світу — Schneider Electric Marathon de Paris. Вони подолали 42 км.

Про це повідомили в Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN Ukraine.

За словами представників центру, Паризький марафон щороку збирає тисячі учасників з усього світу, а у 2026 році Україну на міжнародній спортивній події представили «ветерани, які подолали марафонську дистанцію, демонструючи силу духу та незламність».

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Фото: Пресслужба Першого ТМО Львова

До складу української команди увійшли ветерани Олесь Проців, Володимир Савєльєв, ментор Центу UNBROKEN Павло Козак та переселенець з Покровська і шахтар Іван Батрак, який отримав поранення внаслідок прильоту у власне помешкання.

«Коли ми побачили, скільки українців прийшло нас підтримати — був вражений. Я заряджався тою енергією. Тоді мені захотілось ще більше рухатись вперед», — поділився враженнями учасник марафону та пацієнт реабілітаційного центру Володимир Савельєв, пише Суспільне Львів.

Також в українській команді були Богдан Кошулаб, Михайло Варвич та Андрій Тарасюк. «Усі вони є гравцями спортивного клубу Титани-Львів, який активно розвиває та популяризує адаптивні види спорту», — додали в UNBROKEN Ukraine.

Участь команди у марафоні є частиною ініціативи Wounded Warrior, спрямованої на підтримку та реабілітацію українських захисників через спорт і залучення до міжнародних подій.