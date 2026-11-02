Загинуло 120 тисяч особин. В Україні хочуть створити Пантеон пам’яті дельфінів

На Одещині розпочали роботу над реалізацією меморіального монумента Пантеон пам’яті дельфінів, присвяченого чорноморським китоподібним, які загинули під час війни РФ проти України.

Про це повідомив еколог, начальник науково-дослідного відділу парку Іван Русєв.

Очікується, що Пантеон пам’яті дельфінів стане меморіальним і просвітницьким простором, присвяченим дельфінам, які стали жертвами екологічної катастрофи в Чорному морі.

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Його створюють не лише для того, щоб сумувати, але і щоб пам’ятати та застерігати.

«Створення такого пантеону — це не лише данина пам’яті десяткам тисяч загиблих чорноморських китоподібних під час війни. Вони — як справжні люди моря стали мовчазними жертвами екологічної катастрофи у Чорному морі, спричиненої війною росії проти України», — зазначив він.

В коментарі виданню Al Jazeera, Русєв заявив, що понад 120 000 дельфінів загинули внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну.

За його словами, що багато військових технологій блокують їхній основний інструмент виживання — ехолокацію, — через що вони втрачають здатність орієнтуватися, спілкуватися та полювати.

«Якщо дельфін не може полювати на рибу, він швидко втрачає вагу», — сказав Іван Русєв, додавши, що в такому разі тварини починають використовувати власні жирові запаси як джерело енергії. Проте в морі, забрудненому війною, у цьому жирі вже накопичилися шкідливі речовини: забруднювачі зі стічних вод, сільськогосподарські стоки, мікропластик та антибіотики.

Це означає, що їхні імунні системи ослаблені, і вони гинуть від смертельних інфекцій дихальних шляхів.

Видання Independent пише, що екосистема Чорного моря серйозно постраждала внаслідок війни: у воду потрапляють токсичні хімічні речовини та пальне зі збитих безпілотників і затонулих підводних човнів. Деякі види риб, зокрема кефаль і луфар, стали рідкісними — попри обмеження на вилов риби в цьому регіоні.

Русєва додав, що війна також негативно позначається на птахах, які харчуються морською рибою. Він пояснив, що вибухи оглушують і вбивають рибу, а також лякають птахів, які мігрують між Північною Європою та Близьким Сходом.

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«Коли птах не може знайти достатньо їжі — не має „пального“, — він не здатен дістатися місця зимівлі чи гніздування. Це впливатиме на чисельність певних популяцій птахів протягом багатьох років», — наголосив еколог.