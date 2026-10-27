«Чекають на русскій мір?» На Одещині пам’ятник Пушкіну, який мали демонтувати, сховали за металевою конструкцією

У Татарбунарах на Одещині пам’ятник Пушкіну сховали за металевою конструкцією (Фото: Деколонізація. Україна)

У місті Татарбунари, що в Одеській області, пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну, який мали демонтувати, закрили металевою конструкцією.

Про це повідомили у громадській організації Деколонізація. Україна.

«Влада міста Татарбунари, що на Одещині чекає на русскій мір? Після скандалу з реконструкцією пам’ятника Пушкіну, вони вирішили не проводити демонтаж, а його заховати. І виникає питання, а для чого вони так захищають цей об'єкт?» — йдеться у заяві представників організації.

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Такий вигляд зараз має пам'ятник Пушкіну / Фото: Деколонізація. Україна

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29 вересня у ГО повідомили, що пам’ятник Пушкіну в Татарбунарах відреставрували коштом місцевої влади замість того, щоб демонтувати.

Дискусії стосовно знесення монумента тривають вже деякий час, повідомляє Суспільне. Зокрема, 3 березня представники Деколонізація. Україна оприлюднили відповідь Татарбунарської міської ради на своє звернення. У ній місцева влада зазначила, що не демонтуватиме пам’ятник, доки не отримає офіційного висновку Українського інституту національної пам’яті.

За інформацією громадської організації, Міністерство культури раніше виключило пам’ятник із реєстру об'єктів культурної спадщини. До цього монумент перебував під державною охороною. Виключення з реєстру усунуло пов’язане з охоронним статусом обмеження на його демонтаж.