«Намагаємося їм сказати, що не все у них погано»: як діти з Харківського СІЗО здобувають освіту

Близько 13 дітей, які перебувають у Харківському СІЗО, здобувають освіту разом з учнями Дергачівського ліцею №4. Навчання проходить у дистанційному форматі або в приміщенні слідчого ізолятору.

Про це розповідає Суспільне Харків.

Дергачівський ліцей № 4 почав надавати освітні послуги неповнолітнім, які перебувають у Харківському СІЗО, з вересня 2022 року. Зазначається, що діти проходять ту ж освітню програму, що й учні навчального закладу. Через те, що ліцей перебуває на прифронтовій території, навчання для всіх відбувається в онлайн-форматі.

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«Усі діти, які навчаються в нашому ліцеї, вони долучаються до занять онлайн, зокрема й ті, які перебувають у Харківському СІЗО. Навчальний процес у них абсолютно ідентичний до навчального процесу звичайних дітей. Школа забезпечила їх ноутбуками, підручниками. Це звичайні діти, і ми намагаємося їм сказати, що не все у них погано, що вони повинні інтегруватися у суспільство, визнати свої помилки і знати, що держава про них піклується, що педагоги приділяють їм увагу, так само, як і звичайним дітям», — розповіла соціальна педагогиня Ірина Войтова.

Фото: Дергачівський ліцей №4

За словами жінки, у минулому році близько 13 дітей, які перебувають в СІЗО, здобували освіту. Один з учнів закінчив навчання вже з в’язниці для повнолітніх, куди його перевели після того, як йому виповнилося 18 років. Після того, як хлопець здобув освіту, за словами Войтової, він долучився до лав захисників і воює наразі на Харківському напрямку.

Цього року в Харківському СІЗО також 13 дітей, які здобувають освіту. Після завершення навчання вони отримують таке саме свідоцтво про здобуття середньої освіти, як й учні шкіл.

«Якщо у майбутньому вони, наприклад, подаватимуть ці документи для вступу, неможливо буде ідентифікувати, що це діти, які перебували в СІЗО. Абсолютно однакові документи про освіту, однакові умови для навчання. Максимальна інтеграція цих дітей у суспільство, щоб вони не почували себе якимось «не такими», — зазначила Ірина.

Фото: Дергачівський ліцей №4

Войтова розповіла, що викладачі Дергачівського ліцею також проводять із дітьми в ізоляторі психологічні тренінги та різні виховні заходи.

«Ми намагаємося цих дітей залучити до національно-патріотичного виховання. Там багато дітей, які сидять за підпали авто військових або які були залучені до схем через Telegram-канали. І ми намагаємося їх максимально переключити — вони плели браслети для військових, записували відеопривітання до різних свят. Ми намагаємося довести їм, що у них була хибна позиція і максимально переключити їх на національно-патріотичне виховання. Наша мета — саме виховна місія», — поділилася соціальна працівниця.

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Фото: Дергачівський ліцей №4

Під час літніх канікул педагоги Дергачівського ліцею № 4 щодня приїжджають до Харківського слідчого ізолятору та проводять заняття для ув’язнених підлітків.

Попри те, що навчання відбувається за звичайною програмою, діти в Харківському СІЗО не мають можливості скласти НМТ після завершення навчання, адже ізолятор розташований поблизу району бойових дій.

«Згідно з угодою, яка була укладена між департаментом з питань виконання кримінальних покарань та Українським центром оцінювання якості освіти, тимчасові екзаменаційні центри для проведення НМТ можуть створювати в установах виконання покарань або СІЗО на територіях, які не перебувають у районі бойових дій або під тимчасовою окупацією РФ, і технічно можуть забезпечити проведення в них комп’ютерного тестування. До установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, де можуть створювати тимчасові екзаменаційні центри, за територіальними ознаками не належать колонії, розташовані у Харкові, Харківській області та Сумах», — ідеться у відповіді на запит Суспільного.