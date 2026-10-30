Українці в Олешках зі сльозами на очах зустріли українську делегацію (Фото: Скриншот із відео ТСН)

Українська делегація дісталася до окупованого Росією міста Олешки на Херсонщині. Там триває евакуація місцевих жителів на підконтрольну Україні територію і роздача допомоги.

Місцеві жителі зі сльозами на очах зустріли представників української делегації. Люди вже зібрали речі і готові вирушати на підконтрольну Україні територію. Омбудсман Дмитро Лубінець, який очолює українську делегацію, опублікував відео з Олешків.

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«Ми в Олешках! Українська делегація безпечно дісталася міста. Режим тиші триває вже 80 годин і продовжується далі. Зараз на місці спілкуюся з місцевими жителями, щоб почути про їхні потреби та зрозуміти, якої допомоги вони потребують найбільше. Подробиці повідомлю згодом. Наш головний пріоритет — люди, які потребують допомоги. Робимо все можливе, щоб підтримати їх і допомогти кожному та кожній, хто цього потребує», — зазначив він.

На кадрах видно, як Лубінець спілкується із місцевими мешканцями Олешків. Вони не можуть стримати сліз, обіймаються та чекають на евакуацію.

«Ріднесенькі наші! Ми вже зібрались, дуже раді!» — обійняла омбудсмана одна із жінок.

Водночас частина мешканців окупованих Олешків вирішила залишитися у місті. Лубінець зазначив, що це їхній вибір, та додав, що хоче посприяти тому, аби у місто хоча б допускали гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що 17 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що в місті Олешки на тимчасово окупованій території Херсонської області залишаються близько 1700 осіб. Їм бракує їжі та ліків, а безпечного шляху для евакуації немає.

Про гуманітарне припинення вогню в Олешках просив Папа Римський Лев XIV.

23 жовтня в Білому домі заявили, що перша леді США Меланія Трамп домоглася локального перемир’я між Росією та Україною в Олешках.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що 27 жовтня о 3:00 за київським часом у тимчасово окупованих Олешках та на інших визначених територіях, пов’язаних із гуманітарною місією, запровадили режим припинення вогню.

30 жовтня стартувала основна фаза гуманітарної місії в Олешках. Гуманітарний конвой має доправити допомогу в місто, а для людей, які бажають виїхати з Олешків, таку можливість буде забезпечено до 14:00 30 жовтня. Для евакуації мешканців підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей.

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Людей, яких евакуюють з Олешків, доставлять спочатку до російського міста Анапа, а потім — військово-транспортним літаком Міноборони Росії до Білорусі. Лише звідти вони зможуть потрапити до України.