Про це повідомили в 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.

Кромпляс працював у Дружківці у супроводі бійців бригади, коли вони помітили поранену рижу кішку, яка була серед уламків і листя. Тварину обережно забрали та посадили у відро, щоб довезти до лікарні, де їй змогли б надати допомогу.

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Спочатку кішку доправили у ветеринарну клініку в Краматорську, де медики надали потрібну першу допомогу. Зазначається, що фахівці відмовилися брати гроші за надане лікування.

Згодом тварину направили на подальше лікування у Харків. Там Олесь Кромпляс взяв на себе всі витрати на необхідні процедури.

«Зараз із пухнастим усе добре. Іноді різниця стає зрозумілою без зайвих слів: достатньо побачити, хто залишає після себе руїни, а хто виносить із них живих», — зазначили представники 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

У червні захисники зі 118 окремої механізованої бригади за допомогою великого дрона Вампір врятували кішку і її п’ятьох кошенят.

У квітні повідомлялося, що бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого дроном врятували собаку і кота з передової. Тоді українські захисники безпілотником відправили побратимам їжу, а назад БпЛА повернувся з тваринами.