У Дружківці журналіст та захисники врятували кішку, яка отримала поранення після атаки КАБами — відео
Захисники врятували кішку після атаки КАБами по Дружківці (Фото: Скріншот відео Instagram 28ombr)
Український журналіст Олесь Кромпляс та захисники врятували кішку. Тварина отримала поранення внаслідок ворожої атаки КАБами по Дружківці.
Про це повідомили в 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.
Кромпляс працював у Дружківці у супроводі бійців бригади, коли вони помітили поранену рижу кішку, яка була серед уламків і листя. Тварину обережно забрали та посадили у відро, щоб довезти до лікарні, де їй змогли б надати допомогу.
Спочатку кішку доправили у ветеринарну клініку в Краматорську, де медики надали потрібну першу допомогу. Зазначається, що фахівці відмовилися брати гроші за надане лікування.
Згодом тварину направили на подальше лікування у Харків. Там Олесь Кромпляс взяв на себе всі витрати на необхідні процедури.
«Зараз із пухнастим усе добре. Іноді різниця стає зрозумілою без зайвих слів: достатньо побачити, хто залишає після себе руїни, а хто виносить із них живих», — зазначили представники 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.
У червні захисники зі 118 окремої механізованої бригади за допомогою великого дрона Вампір врятували кішку і її п’ятьох кошенят.
У квітні повідомлялося, що бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого дроном врятували собаку і кота з передової. Тоді українські захисники безпілотником відправили побратимам їжу, а назад БпЛА повернувся з тваринами.