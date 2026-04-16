«Не дати злочинам стати нормою». Олена Зеленська відреагувала на російську атаку по Україні
Олена Зеленська відреагувала на російську атаку 16 квітня (Фото: Олена Зеленська/Facebook)
Проти ночі 16 квітня Росія завдала ударів по Києву, Дніпру, Одесі. Перша леді України Олена Зеленська відреагувала на чергову варварську атаку РФ.
Олена Зеленська опублікувала у соцмережах повідомлення, в якому засудила атаку РФ на українські міста, за результатами якої щонайменше 17 людей загинуло, серед них 12-річна дитина, і більше 100 отримали поранення.
Вона зауважила, що серед цілей російського агресора житлові будинки, навчальний заклад, пансіонат для літніх людей, а в Черкасах напередодні такою ціллю став дитячий майданчик, де дрон загарбників вбив 8-річного хлопчика.
Вона зазначила, що іноземні журналісти часто запитують у неї, що українці хочуть донести світу.
Зеленська вкотре відповіла на це питання у своєму пості, який побачать і закордонні користувачі Мережі.
«Що це війна проти мирного населення. Не лише фронт. Не лише армія проти армії. Це щоденний цілеспрямований терор — у дворах, будинках, школах. Війна тут, не „десь“. Вона поруч. Щодня, без пауз і безпечних місць. І на цьому тлі будь-які розмови про „перемир'я“ звучать особливо цинічно. І все це не припиняється від того, що хтось відводить очі чи не дивиться новини. Навпаки, менша увага світу — надійне прикриття для ще більших злочинів», — написала вона.
Перша леді зауважила, що вона не хоче, щоб світ дізнавався про ракетні і дронові атаки, пошкодження, поранення і смерті із власного досвіду.
«Але знати й розуміти необхідно. Наші сльози із загиблими та їхніми близькими, наша підтримка — пораненим і постраждалим. Усі наші сили — на те, щоб зупинити російські злочини й покарати винних. Не дати злочинам стати нормою ні в Україні, ні у світі», — написала вона.
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