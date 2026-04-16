«Не дати злочинам стати нормою». Олена Зеленська відреагувала на російську атаку по Україні

Олена Зеленська опублікувала у соцмережах повідомлення, в якому засудила атаку РФ на українські міста, за результатами якої щонайменше 17 людей загинуло, серед них 12-річна дитина, і більше 100 отримали поранення.

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Вона зауважила, що серед цілей російського агресора житлові будинки, навчальний заклад, пансіонат для літніх людей, а в Черкасах напередодні такою ціллю став дитячий майданчик, де дрон загарбників вбив 8-річного хлопчика.

Вона зазначила, що іноземні журналісти часто запитують у неї, що українці хочуть донести світу.

Зеленська вкотре відповіла на це питання у своєму пості, який побачать і закордонні користувачі Мережі.

«Що це війна проти мирного населення. Не лише фронт. Не лише армія проти армії. Це щоденний цілеспрямований терор — у дворах, будинках, школах. Війна тут, не „десь“. Вона поруч. Щодня, без пауз і безпечних місць. І на цьому тлі будь-які розмови про „перемир'я“ звучать особливо цинічно. І все це не припиняється від того, що хтось відводить очі чи не дивиться новини. Навпаки, менша увага світу — надійне прикриття для ще більших злочинів», — написала вона.

Перша леді зауважила, що вона не хоче, щоб світ дізнавався про ракетні і дронові атаки, пошкодження, поранення і смерті із власного досвіду.

«Але знати й розуміти необхідно. Наші сльози із загиблими та їхніми близькими, наша підтримка — пораненим і постраждалим. Усі наші сили — на те, щоб зупинити російські злочини й покарати винних. Не дати злочинам стати нормою ні в Україні, ні у світі», — написала вона.