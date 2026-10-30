На фронті загинув 26-річний поет з Вінниччини Олексій Дегтярьов

На фронті загинув 26-річний військовий та поет із Вінниччини Олексій Дегтярьов на позивний Льова. Він долучився до ЗСУ 25 лютого 2022 року — через два місяці після завершення строкової служби.

Про це повідомляє Гніванська міська рада.

Олексій Дегтярьов народився 3 вересня 2000 року в селі Селище. Спершу навчався у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі на оператора з обробки інформації, а пізніше — у Вінницькому аграрному університеті.

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Долучився до війська на початку повномасштабного вторгнення — 25 лютого 2022 року. Лише за два місяці до цього він завершив строкову службу. Воював на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині — спершу у піхоті, а згодом став оператором дрона.

Останнім часом обіймав посаду командира кулеметного взводу штурмової спеціалізованої роти штурмового спеціалізованого батальйону. Займався підготовкою військовослужбовців.

Олексій Дегтярьов загинув 20 жовтня. У нього залишилися батьки, дві старші сестри та молодший брат.