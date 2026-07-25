«Людей з досвідом вистачає». Олександр Терен висловився про призначення Віталія Кіма міністром у справах ветеранів

Водночас Терен зазначив, що не має нічого проти Віталія Кіма, але у нього є запитання до самого рішення.

«Я відвідав уже десятки форумів, навчань і заходів для ветеранів. І на кожному з них говорили, наскільки ветерани важливі та що без нас неможливо будувати державу. Усі наввипередки хочуть працевлаштовувати ветеранів і брати їх радниками. Але це справді щире бажання? Чи просто тому, що зараз так правильно? Чергове призначення міністром у справах ветеранів людини, яка не є ветераном. Я не маю нічого особисто проти Віталія Кіма. Але маю питання до самого рішення. У нас достатньо ветеранів, які після служби керували великими компаніями, займалися політикою ще до великої війни або вже кілька років працюють саме над ветеранською політикою. Людей із досвідом вистачає. То для чого весь цей час нам розповідали про важливість ветеранів у формуванні державної політики? Іноді дітям дають іграшку, щоб заспокоїти й відволікти. Складається враження, що ветеранам теж дали таку „іграшку“ — нескінченні форуми, правильні слова, красиві промови про нашу важливість. А коли доходить до реальних рішень виявляється, що без нас цілком можна обійтися. Міністерство у справах ветеранів має очолювати людина, яка захищала свою державу і вже довела своєю службою, що готова ставити її вище», — прокоментував Терен.

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Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Раніше міністр у справах ветеранів України Віталій Кім відреагував на протести в Україні проти його призначення на цю посаду, заявивши, що відводить собі один рік на реалізацію необхідних для ветеранів змін.