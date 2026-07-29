Пташенята Одарки і Грицика відлетіли з гнізда

29 липня, 15:32
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Четверо лелеченят Одарки і Грицика відлетіли з гнізда у доросле життя (Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек)

Четверо лелеченят Одарки і Грицика відлетіли з гнізда у доросле життя (Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек)

26 липня четверо пташенят Одарки і Грицика були востаннє у своєму гнізді в селі Леляки Полтавської області.

Про це розповіла дослідниця птахів Ірина Саражинська.

За словами науковиці, яка разом з тисячами інших українців спостерігає за лелеками в режимі онлайн завдяки камері відеонагляду, 26 липня Лельович, Махаон, Мрія та Ніка ще були в своїй домівці, проте у цей день вони по черзі відлетіли.

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«26 липня Лельович, Махаон, Мрія та Ніка звично починали свій ранок у гнізді і нічого не віщувало, що їхні польоти о 7-й ранку стануть останніми, які ми побачимо в цьому сезоні. Минув день, минув другий… Молоді лелеки не поверталися в гніздо, провівши вже дві ночі поспіль поза його межами. Відлетіли», — зазначила Ірина Саражинська.

З камери відеоспостереження за гніздом лелек
Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек

Науковиця розповіла, що у 2024 році лелеченята відлетіли з відомого гнізда 31 липня, а у 2025 році - 24 липня. 26 липня 2026 року о 07:19—07:22 Лельович, Ніка, Махаон та Мрія одне за одним вилетіли з рідного гнізда; о 09:34 востаннє в гнізді була Мрія, о 12:39 востаннє в гнізді був Махаон.

З камери відеоспостереження за гніздом лелек
Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек
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Проте, як розповіла Ірина Саражинська, після відльоту лелеченят події у гнізді не зупинилися, адже у той самий день в нього прилетіла інша доросла лелека на прізвисько Надія.

«28 липня Надійка провела весь день у гнізді, не відлітала. До неї тричі прилітала Одарка: о 16:09, о 19:56, о 20:53. Усі ці зустрічі були дуже короткі й тривали 10−30 секунд. І щоразу Надійка реагувала на Одарку, як на джерело поживи, випрошуючи їжу. І щоразу Одарка не зважала на лелеченя в гнізді, не намагалася прогнати, не була агресивною, ніби й не помічала Надійку», — поділилася науковиця.

З камери відеоспостереження за гніздом лелек
Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек
З камери відеоспостереження за гніздом лелек
Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек

Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   Птахи лелеки Грицько і Одарка Лелеки

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