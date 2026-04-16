«Склався як картковий будиночок». Мама, яка з дитиною опинилася під завалами у Києві, розповіла про атаку

Вночі 16 квітня Росія масовано атакувала столицю. У Подільському районі внаслідок удару ворожої ракети зруйнувався будинок, в якому живе мати і троє дітей. Жінка та одна дитина опинилися під завалами.

Постраждалою виявилася Вероніка Байда, яка на своїй сторінці у Facebook розповіла про ніч, коли їхній будинок зруйнували росіяни.

«Сьогодні 16.04.2026 о третій ночі я з дітьми прокинулася від того, що на нас впала стеля. Приліт на нашу ділянку повністю зруйнував наш будинок, який склався як картковий будиночок… Дяка ДСНС, нас витягли. Всі живі. В лікарнях. Нас лікують. Собаку і кішку дістали з-під завалів», — розповіла Вероніка.

Реклама

За словами жінки, друзі та волонтери допомогли дістати з-під завалів будинку речі, які вціліли, проте більшість речей родина втратила, а сама Вероніка та четверо її дітей лишилися без прихистку. Жінка розповіла, що її чоловік — військовий, який служить на Сумському напрямку. Байда подякувала медикам, ДСНС, волонтерам і друзям за підтримку і допомогу.

Одна з доньок Вероніки розповіла NV, що вночі вона з сестрою прокинулася від того, що пролунав вибух. Після цього вони помітили, що вікна у будинку повідкривалися, а з гачка впало дзеркало. Сестри кинулися його поправляти, коли пролунав другий вибух і дах будинку впав на місце, де стояла 16-річна сестра.

Дівчина також розповіла, що у ніч атаки брат спав з мамою, хоча зазвичай спить сам у своїй кімнаті. Проте після атаки стало зрозуміло, що ліжко та кімната хлопчика перетворилися у суцільні руїни і що було б з хлопчиком, якби він лишився у своїй кімнаті - невідомо.

Раніше кореспондент NV Сергій Окунєв допоміг врятувати з-під завалів будинку родини собаку, який пробув там близько шести годин та почав скавчати лише під ранок.