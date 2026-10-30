Закрила собою дітей. У Кременчуці через російську атаку загинула мама близнюків

У Кременчуці через російську атаку загинула мама близнюків (Фото: oolegoooovna8 / Instagram)

У Кременчуці внаслідок російської атаки 29 жовтня загинула місцева жителька Анна. На момент атаки жінка не встигла заховатися і прикрила собою дітей.

Про пише Суспільне з покликанням на сестру загиблої Інну Солошенко.

Зазначається, що під час атаки Анна не встигла сховатися та закрила собою дітей. Жінка разом із чоловіком виховувала двох дітей-близнюків. Їх вже оглянув лікар.

Реклама

Про прощання із загиблою повідомлять пізніше.

«Мені неймовірно важко зараз підібрати слова, але я безмежно вдячна за все, що ти робила для мене, за твою допомогу, любов! Ти залишишся у моєму серці назавжди», — зазначила Солошенко.

Загибла Анна з родиною / Фото: oolegoooovna8/Instagram

29 жовтня росіяни атакували багатоповерхівку у Кременчуці Полтавської області двома ракетами Бандероль. Унаслідок цього загинули троє людей.

Загалом 32 людини отримали поранення, серед них шестеро дітей. Дев’ятьох травмованих госпіталізували, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

30 жовтня на Полтавщині оголосили день жалоби за загиблими.