Пошкоджені купол і дах, усюди — уламки. Два храми УПЦ у Краматорську зазнали серйозних руйнацій через атаку РФ

26 жовтня, 12:37
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Росія вдарила по двох храмах УПЦ у Краматорську (Фото: Українська православна церква)

Росія вдарила по двох храмах УПЦ у Краматорську (Фото: Українська православна церква)

Унаслідок російських обстрілів Краматорська на Донеччині 25 жовтня зазнали серйозних пошкоджень Покровський та Миколаївський храми. У святинях пошкоджений дах, вибиті вікна та двері.

Близько 15:00 25 жовтня відбулося влучання у Покровський храм у Краматорську, внаслідок чого святиня зазнала значних пошкоджень. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

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За інформацією місцевих віруючих, вся церква усипана уламками, частина з яких виламала Царські врата у правому приділі. Також у церкві пошкоджені центральний купол та дах, вибиті двері та вікна, понівечена прихрамова територія.

Окрім цього, у дах Миколаївського храму, що в Шабельківці (селище Краматорської міської громади), влучив БпЛА. Через російський удар у даху святині утворився отвір діаметром близько одного метра.

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Покровський храм заснував у 1948 році преподобний Варсонофій Херсонський (Юрченко). З 2023 року настоятелем храму є Олег Кручинін.

«З 2023 року я є настоятелем цієї парафії. За цей час храм став одним із гуманітарних центрів підтримки мешканців Краматорська та вимушених переселенців із Часів Яру, Бахмута, Костянтинівки, Дружківки та інших зруйнованих міст», — зазначив Кручинін.

Російські атаки раніше завдали серйозних пошкоджень храму святого Іоанна Предтечі у Краматорську, фактично зруйнували п’ятидесятницьку церкву Добра новина, а також храм святого Олександра Невського.

Редактор: Ірина Вихрущ

Теги:   Краматорськ Церква Війна Росії проти України Пошкодження атака дронами

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