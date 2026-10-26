З російського полону повернувся боєць Віталій Тітаренко, якого незаконно засудив так званий суд «ДНР»

23 жовтня з російського полону повернувся боєць 17-ї окремої танкової бригади Віталій Тітаренко, якого незаконно засудив так званий суд «ДНР» за нібито руйнування цивільної інфраструктури в Маріуполі та на його околицях. Разом із Віталієм з полону повернулися ще троє його побратимів.

Про це повідомляє видання Ґрати.

Артилерист 17-ї танкової бригади Віталій Тітаренко потрапив у російський полон під час оборони Маріуполя у 2022 році, після чого їх разом з полоненими артилеристами інших підрозділів обвинуватили в руйнуванні цивільної інфраструктури в місті та на його околицях.

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У лютому 2024 року Тітаренко був серед 33-х українських військових, яких так званий «Верховний суд „ДНР“» засудив до 27−29 років позбавлення волі.

Журналісти Ґратів також зʼясували, що «суд» зобовʼязав тоді військовополонених виплачувати мільйонні компенсації за цивільними позовами, які нібито подавали щодо них потерпілі маріупольці.

Зокрема, Віталія Тітаренко зобовʼязали виплатити 46 тисяч рублів (27142 гривні), а також виплатити компенсації за нібито зруйновані будівлі та пошкоджені автівки у Маріуполі та околицях.

Загалом від українських військовополонених вимагали виплатити від 6 до 8 мільйонів рублів.

«Це немалі гроші. Треба було їх сплатити, бо погано хлопцям було. Шукали, яким чином», — розповідала журналістам дружина бійця Марина Дудник-Тітаренко.

Разом з Віталієм 23 жовтня з полону повернулися ще троє його побратимів, зокрема Олександр Плотніков та Віталій Милостивий.

Загалом в межах цього обміну з російського полону повернули 271 людину — 261 військового і дев’ять цивільних. Більшість звільнених захищали Україну в Маріуполі. Також з полону повернулись захисники з Донецького, Луганського, Харківського, Запорізького, Херсонського, Київського, Миколаївського та Чернігівського напрямків. Серед тих, хто повернувся, — п’ятеро людей, які є свідками російський теракт в Оленівці в липні 2022 року.