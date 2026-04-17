В Охматдиті на п’яту добу життя прооперували дитину з вродженою вадою
Лікарі Охматдиту прооперували новонароджену на п’ятий день життя (Фото: НДСЛ Охматдит)
На п’яту добу життя маленькій Анні довелося пережити операцію для усунення вродженої вади дванадцятипалої кишки. Втручання провели медики Охматдиту.
Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.
У перші дні життя стан Анни не викликав занепокоєння. Проте на третю добу у немовляти з’явилося блювання, дитина почала втрачати масу тіла, час від час спостерігалося порушення дихання. Медики провели рентгенологічне дослідження, результати якого показали, що у дівчинки може бути вроджена вада. Медики пологового будинку проконсольтувалися з фахівцями з НДСЛ Охматдит, які порадили госпіталізувати немовля до відділення інтенсивної терапії новонароджених лікарні Охматдит.
Після цього дівчинку дообстежили та встановили діагноз — атрезія дванадцятипалої кишки.
«Це життєво загрозливий стан, при якому порушена прохідність початкового відділу тонкої кишки — фактично формуються два сліпі сегменти, і їжа не може проходити далі. Через це організм дитини не отримує необхідного живлення. Особливість цієї вади в тому, що вона розташована в анатомічно складній ділянці — поруч із підшлунковою залозою та важливими протоками, які беруть участь у травленні. Тому такі операції потребують високої точності та відповідного досвіду», — розповів Ігор Шульжик, лікар-хірург відділення хірургії новонароджених.
На п’яту добу життя дитині провели оперативне втручання, обравши мініінвазивну тактику — відновлення прохідності кишки виконали лапароскопічно через три невеликі проколи. Навідміну від традиційних операцій такий підхід менш травматичний для пацієнтів, дозволяє дитині швидше відновитися та зменшує ризик ускладнень.
«Водночас для нашої лікарні це особливий випадок — у Охматдиті вперше виконано мініінвазивну корекцію цієї вади. Це важливий крок у розвитку дитячої хірургії та розширенні можливостей допомоги найменшим пацієнтам», — зазначили представники Охматдиту.
Зараз маленькій Анні вже місяць. Дівчинка самостійно їсть та активно набирає вагу. «Я дуже хвилювалася, але в Охматдиті працюють справжні професіонали. Лікарі стали для мене опорою: все пояснювали, підтримували й ставилися до донечки з великою турботою. Тепер всі хвилювання позаду, ми їдемо додому», — зазначила мама новонародженої Вікторія.