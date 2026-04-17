В Охматдиті на п’яту добу життя прооперували дитину з вродженою вадою

Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.

У перші дні життя стан Анни не викликав занепокоєння. Проте на третю добу у немовляти з’явилося блювання, дитина почала втрачати масу тіла, час від час спостерігалося порушення дихання. Медики провели рентгенологічне дослідження, результати якого показали, що у дівчинки може бути вроджена вада. Медики пологового будинку проконсольтувалися з фахівцями з НДСЛ Охматдит, які порадили госпіталізувати немовля до відділення інтенсивної терапії новонароджених лікарні Охматдит.

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Після цього дівчинку дообстежили та встановили діагноз — атрезія дванадцятипалої кишки.

«Це життєво загрозливий стан, при якому порушена прохідність початкового відділу тонкої кишки — фактично формуються два сліпі сегменти, і їжа не може проходити далі. Через це організм дитини не отримує необхідного живлення. Особливість цієї вади в тому, що вона розташована в анатомічно складній ділянці — поруч із підшлунковою залозою та важливими протоками, які беруть участь у травленні. Тому такі операції потребують високої точності та відповідного досвіду», — розповів Ігор Шульжик, лікар-хірург відділення хірургії новонароджених.

Фото: НДСЛ Охматдит

На п’яту добу життя дитині провели оперативне втручання, обравши мініінвазивну тактику — відновлення прохідності кишки виконали лапароскопічно через три невеликі проколи. Навідміну від традиційних операцій такий підхід менш травматичний для пацієнтів, дозволяє дитині швидше відновитися та зменшує ризик ускладнень.

Фото: НДСЛ Охматдит

«Водночас для нашої лікарні це особливий випадок — у Охматдиті вперше виконано мініінвазивну корекцію цієї вади. Це важливий крок у розвитку дитячої хірургії та розширенні можливостей допомоги найменшим пацієнтам», — зазначили представники Охматдиту.

Зараз маленькій Анні вже місяць. Дівчинка самостійно їсть та активно набирає вагу. «Я дуже хвилювалася, але в Охматдиті працюють справжні професіонали. Лікарі стали для мене опорою: все пояснювали, підтримували й ставилися до донечки з великою турботою. Тепер всі хвилювання позаду, ми їдемо додому», — зазначила мама новонародженої Вікторія.