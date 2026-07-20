У Польщі троє чоловіків побили поляка, який заступився за українця: він частково втратив пам’ять

17 липня у Познані, Польща, троє чоловіків напали на поляка після того, як він заступився за українця. Чоловік частково втратив пам'ять, а поліція шукає нападників.

Про це пише Rzeczpospolita.

Про інцидент розповів речник Воєводського управління поліції в Познані молодший інспектор Анджей Боровіак. За даними правоохоронців, 17 липня 60-річний чоловік, який їхав у трамваї, став свідком того, як троє інших пасажирів викрикували образи на адресу українського хлопчика.

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Поліція з’ясувала, що місцевий мешканець не лишився осторонь і вирішив заступитися за українця, після чого троє чоловіків почали конфлікт з ним, а під час зупинки вони вивели 60-річного поляка з громадського транспорту і почали завдавати тілесних ушкоджень.

Речник повідомив, що внаслідок побиття у чоловіка спостерігалися провали в пам’яті. Протягом наступного дня потерпілого доглядала дружина, разом з якою чоловік прйшов до відділку поліції увечері 18 липня, щоб написати заяву про побиття.

Поліція опитала свідків та вилучила записи з камер відеоспостереження на зупинці, де стався інцидент, а також з трамвая, де почалася сутичка між пасажирами. Наразі місцеві правоохоронці встановлюють особи чоловіків, які напали на 60-річного мешканця Познані.

З початку 2026 року українці у Польщі подали вже 180 заяв про злочини, вчинені проти них на ґрунті ненависті. Це на 30% більше порівняно з минулим роком. Також раніше повідомлялося, що у польському місті Лодзь побили поляка, якого сприйняли як українця. Чоловік написав заяву в поліцію.