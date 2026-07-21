21 липня суд у грузинському Телаві випустив під заставу Георгія Чігладзе, якого напередодні затримали через напад на російськомовну туристку .

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що близько 11:30 за місцевим часом суддя ухвалив рішення та призначив заставу в розмірі 5000 ларі (це приблизно 1,9 тисячі доларів США). Чоловіка звільнили в залі суду.

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Адвокат Лаша Капанадзе заявив, що представники готелю, де напередодні стався скандальний інцидент, зголосилися заплатити заставу на грузина.

Георгій Чігладзе перед слуханням справи звернувся до людей зі словами подяки за те, що вони поруч, і зазначив, що буде боротися й захищати гідність до кінця.

«Мені шкода, що ця пані постраждала, але я не мав наміру цього робити. Будь-яка ненавмисна дія, скоєна під час конфлікту, може дорого коштувати всім. Тому я прошу вас і закликаю всіх вас: намагайтеся не піддаватися на провокації та не дійте, виходячи з хвилинного хвилювання, викликаного вашою образою», — додав Георгій Чігладзе у заяві.

Нагадаємо, 18 липня в одному з готелів у місті Телаві, Грузія, місцеві мешканці святкували весілля на першому поверсі. За словами очевидців, російськомовні іноземки, які мешкали на третьому поверсі, почали плювати на гостей і розливати на них рідини, пошкодивши музичну техніку.

За словами Лаши Капанадзе, гості весілля намагалися вирішити ситуацію та зверталися до адміністрації готелю, проте жінки продовжували псувати свято. Після того, як вони в черговий раз розлили вниз воду, через що один із запрошених співаків відмовився виступати, брат нареченого Георгій Чігладзе піднявся до іноземок. Уже на поверсі конфлікт розгорівся: жінка штовхала грузина, а чоловік ударив її.

Згодом правоохоронці затримали Георгія та відкрили справу, попередньо підозрюючи чоловіка у нанесенні легких тілесних ушкоджень російськомовній туристці.

Жінка та її подруги заявляли, що конфлікт стався на тлі мовного питання, проте, за словами адвоката, усе відбулося через агресивну та некоректну поведінку туристок, які псували святкування весілля.

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Після арешту Чігладзе люди вийшли на протест, вигукували антиросійські гасла, зокрема «Путін х*йло» та вимагали відпустити Георгія, висловлюючи йому свою підтримку.