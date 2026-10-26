У пʼяти містах планують створити філії військового меморіального кладовища

Кім заявив, що у пʼяти містах планують створити філії НВМК (Фото: Мінветеранів України/Telegram)

Наступного року планують розпочати проєктування філій Національного військового меморіального кладовища у п'яти областях, заявив міністр у справах ветеранів Віталій Кім, передає Суспільне .

За його словами, заявки надійшли від Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської та Чернігівської областей.

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Остаточний перелік місць визначатимуть після оцінювання запропонованих земельних ділянок.

Водночас заступник міністра бюджет на наступний рік передбачає кошти на проєктування п’яти об'єктів. Вони матимуть статус державних об'єктів із єдиними стандартами поховань та облаштування могил.

При цьому будівництво розпочнеться після підготовки проєктно-кошторисної документації.

Водночас для МінВету одним із пріоритетів залишається завершення першої та другої черг Національного військового меморіального кладовища під Києвом.

Раніше Віталій Кім припускав, що дві черги Національного військового меморіального кладовища (НВМК) добудують у 2027 році. У бюджеті на наступний рік на будівництво закладено 1 млрд грн.