Чоловік погрожував пістолетом знайомій та викрав її з 3-річною дитиною (Фото: Національна поліція України)

У Мукачівському районі Закарпатської області чоловік викрав жінку та 3-річну дитину. Під час затримання він відкрив вогонь по одному з поліцейських, а на іншого намагався наїхати автомобілем.

Про це повідомили в Національній поліції України.

14 квітня о 10:56 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від медиків екстреної допомоги про викрадення жінки та малолітньої дитини. Наряд поліції почав розшук чоловіка, який ймовірно вчинив злочин. Невдовзі правоохоронцям вдалося встановити, що чоловік перебуває у Берегівському районі Закарпатської області.

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«Під час затримання зловмисник чинив збройний опір: він вистрілив з травматичного пістолета в голову одному з поліцейських, на іншого намагався здійснити наїзд автомобілем. Попри загрозу життю, поліцейські затримали зловмисника», — розповіли в Нацполіції.

Фото: Національна поліція України

Після цього правоохоронці відтворили хронологію подій та встановили, що чоловік приїхав за місцем проживання своєї 45-річної знайомої у Мукачівський район, між ними виникла сварка. За словами поліцейських, після цього чоловік приставив пістолет до голови жінки та змусив її і 3-річну дитину сісти в його автомобіль.

«Надалі зловмисник попрямував у Берегівський район. Там він намагався викрасти ще одну дитину — власного онука, а також спричинив тілесні ушкодження своїй доньці», — розповіли правоохоронці.

Фото: Національна поліція України

За даними слідства, у цей час 45-річна жінка з 3-річною дитиною на руках намагалася втекти з автівки викрадача, через що чоловік знову застосував пістолет. Проте у цей момент до місця подій прибули поліцейські.

Слідчі поліції за даним фактом відкрили два кримінальні провадження — за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від дев’яти до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.