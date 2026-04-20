Зізналася шкільному психологу. На Вінниччині чоловіка підозрюють у ґвалтуванні 13-річної падчерки

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Зазначається, що про злочин стало відомо після великодніх свят. У школі після вихідних на руках у дівчинки помітили синці, через що шкільний психолог почав спілкування з дитиною. В ході бесіди 13-річна школярка розповіла про систематичне насильство з боку вітчима. Після цього керівництво школи звернулося до правоохоронних органів.

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«За словами потерпілої, перший епізод стався два роки тому — тоді їй було лише 11. Дівчинка розповідає, що чоловік скористався моментом, коли вони залишилися вдома наодинці: зв’язав її та зґвалтував. Надалі, за її свідченнями, це повторювалося майже щотижня», — зазначили в Офісі Генпрокурора.

Фото: Прокуратура України

За даними правоохоронців, дівчинка намагалася звернути по допомогу та розповідала про пережите матері і бабусі, однак вони їй не повірили.

Після звернення до поліції вітчиму повідомили про підозру у ґвалтуванні малолітньої падчерки (ч. ч. 4, 6 ст. 152 КК України) та затримали. Медики провели первинний огляд дитини, який підтвердив її слова. Дівчинку перевезли до спеціалізованого закладу, де надають психологічну допомогу.

Вітчиму загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі він перебуває під вартою без альтернативи вийти під заставу.