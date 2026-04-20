Бив, ображав, не платив за роботу: на Львівщині підприємця підозрюють у 23-річній трудовій експлуатації людини

У місті Городок Львівської області правоохоронці викрили випадок тривалої трудової експлуатації чоловіка, під час якої потерпілий не отримував гроші за роботу, був без документів та фактичної можливості залишити місце праці.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідства, у 2002 році до підприємця звернулася жінка з проханням допомогти її братові знайти роботу і житло. На той час чоловікові було 47 років, він зловживав алкоголем. Сам підприємець був особисто знайомий з чоловіком і запропонував йому роботу по господарству з оплатою та проживанням. Проте, правоохоронці зазначили, що згодом ці умови фактично перестали діяти.

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«Спочатку чоловік ще міг вільно пересуватися та відвідувати родичів, але з часом його позбавили такої можливості. За виконану роботу він не отримував грошей — лише їжу, іноді готові страви, цигарки та місце для проживання», — розповіли в Офісі Генерального прокурора.

Фото: Прокуратура України

Слідство встановило, що за роки роботи на підприємця чоловік допомагав у будівництві, рубав дрова, косив траву, обробляв город. У теплу пору року його відправляли охороняти територію господарства підприємця та доглядати за тваринами.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий мешкав у господарській будівлі без належного опалення, водопостачання та санітарних умов. Коли ж влітку його відправляли охороняти господарство, чоловік жив у металевому контейнері без вікон, електрики й води. Також чоловік не мав змінного одягу та постільної білизни, а паспорт, за даними слідства, у нього забрав роботодавець.

Фото: Прокуратура України

«Скарги на стан здоров’я ігнорувалися. У разі невдоволення його роботою підозрюваний застосовував фізичну силу, ображав і принижував чоловіка. У таких умовах потерпілий перебував 23 роки», — додали в Офісі Генерального прокурора.

Правоохоронці звільнили потерпілого у вересні 2025 року після того, як отримали інформацію про можливу експлуатацію працівниками міграційної поліції.

Зараз чоловікові 71 рік. Потерпілий пройшов медичне обстеження, яке виявило хронічні захворювання, травми рук і відсутність зубів. Судово-психіатрична експертиза у свою чергу встановила погіршення психоемоційного стану та соціальної адаптації у чоловіка. Зараз потерпілий перебуває у геріатричному пансіонаті, де отримує необхідну допомогу та догляд.

Підприємцю повідомили про підозру у торгівлі людьми (ч. 2 ст. 149 КК України).

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