«Поза статистикою та державним обліком». Чому жінки-ветеранки опиняються у подвійній ізоляції та як вони виборюють свої права

Подвійний тиск, стереотипи та суспільний осуд

79 482 жінок-ветеранок в Україні мають активні статуси учасниць бойових дій (УБД) відповідно до даних Єдиного державного реєстру ветеранів війни (ЄДРВВ). Таку цифру станом на 1 жовтня 2026 року наводять у Міністерстві ветеранів України у відповідь на запит NV.

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Понад 6,5 тисяч жінок мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни I-III групи, 82 744 жінки — статус членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України.

Крім цього, дослідження Шлях ветеранів і ветеранок, проведене Veteran Hub у 2023 році, виокремлює й інші специфічні гендерно зумовлені питання, характерні саме для жінок-ветеранок. Це гендерні стереотипи, з якими доводиться стикатися жінкам від моменту призову на службу до демобілізації, нерозуміння вибору такого шляху з боку родини, неприйняття з боку чоловіків або партнерів, розлучення або розрив стосунків, вагітність як причина для списання зі служби навіть тоді, коли сама жінка готова була би її продовжувати. А також — материнство під час служби, коли жінки змушені залишати маленьких дітей на чоловіків або рідних, що створює додатковий психологічний тиск та відчуття провини.

Згадане дослідження свідчить, що після повернення у цивільне життя опитані ветеранки помічали зростання внутрішньої сили, емоційної та фізичної стійкості. Водночас стикалися зі знеціненням досвіду з боку оточуючих: суспільство часом очікує від них повернення до «традиційної» жіночої ролі, ігноруючи статус захисниці. Суспільний осуд або нерозуміння ускладнюють їхній шлях адаптації та вкорінення у цивільному житті.

Після повернення до цивільного життя ветеранкам часто бракує підтримки, в тому числі, від держави / Фото: Фото надане рухом VETERANKA

Як зазначають в Мінветеранів у відповідь на запит NV, держава передбачає для ветеранок комплексний набір послуг, спрямованих на їхню реінтеграцію в цивільне життя, професійне зростання та відновлення здоров’я. Це інструменти соціально-економічної адаптації, зокрема підтримка ветеранського підприємництва, функціонування онлайн-платформи Кар'єра ветерана, трирівнева система надання психологічної допомоги, юридичні консультації, підтримка репродуктивного здоров’я із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) та довготривала реабілітація.

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У Мінветеранів також повідомляють, що за інформацією обласних та Київської міської державних (військових) адміністрацій, станом на 1 липня 2026 року послугами з професійної адаптації уже скористалися 74 жінки, які мають статус ветеранки війни, з них 11 — завершили навчання.

Які послуги потрібні насправді

«Під час відвідування зустрічей, які організовує держава для спілкування з ветеранами та ветеранками, я роками чую один і той самий набір проблем і негараздів. Ми маємо загальну прогалину у вигляді відсутності нормального ветеранського законодавства й чекаємо на якийсь притомний варіант. Але у тому форматі, в якому держава бачить соціальну турботу, реалізувати це просто неможливо», — говорить у інтерв'ю NV Катерина Приймак, очільниця Руху VETERANKA.

Вона визнає, що пакет пільг від держави для ветеранів і ветеранок — величезний, але більшість із цих пільг, на її переконання, не є якісними і справді доступними. Єдине, що реально може допомогти ветеранці чи ветерану — це вихід на ринок праці, можливість забезпечувати себе самостійно, знімати житло й не чекати роками на пільгову квартиру або свого місця у черзі на безоплатне протезування зубів раз на п’ять років:

«З одного боку, скасування тієї ж програми ветеранського спорту викликало обурення, бо на неї виділялися відносно невеликі кошти. З іншого, величезна кількість ветеранів так і не змогли нею скористатися, хо хоча спортивна реабілітація після поранень є життєво необхідною».

Катерина Приймак / Фото: Фото надане рухом VETERANKA

Перше, що має надаватися ветеранам і ветеранкам безоплатно й бездоганно, — це медична допомога, зазначає очільниця руху VETERANKA. Якщо людина втратила здоров’я, захищаючи державу, це — базовий обов’язок суспільства. Відновлення ментального здоров’я сьогодні вона називає найпоширенішим запитом. Жоден і жодна з ветеранів та ветеранок не повертаються у «мирне життя» — всі вони повертаються у цивільну реальність і відчувають глибоку фрустрацію від цього:

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«Військових обурюють такі речі як суспільна несправедливість, факт ухилення частини населення від служби, відчуття провини перед побратимами, які залишаються на фронті. Наш благодійний фонд надає й оплачує послуги психотерапевтів для ветеранок, але це величезні кошти. Натомість у офіційному реєстрі надавачів послуг психічного здоров’я Мінветеранів може бути по три фахівці на область. Кваліфікований психотерапевт не працюватиме за граничні державні 300 грн на годину, оскільки базова освіта, супервізії та підвищення кваліфікації коштують у рази дорожче».

Військова служба катастрофічно виснажує гормональну систему. У дівчат виникають важкі хронічні проблеми, але домогтися належної медичної допомоги чи відпустки на лікування в армії, пояснює Катерина Приймак, надзвичайно складно — будь-яке звернення командування часто приймає як спробу ухилитися від виконання завдань. Будь-яке питання жіночого здоров’я чи потреб часом розбивається про закиди, мовляв, навіщо ти сюди прийшла, тебе ніхто не кликав. Через це дівчата змушені мовчати про більшість своїх проблем.

«Війна не минає безслідно ні для фізичного, ні для ментального здоров’я. Нам знадобляться колосальні ресурси, аби пропрацювати психологічні травми, виснаження та повернути ветеранок і ветеранів до повноцінного життя», — підкреслює співрозмовниця.

Однією з найпоширеніших цивільних причин завершення служби для жінки є вагітність та декрет. У цей момент вона опиняється у подвійній ізоляції. За час військової служби коло спілкування звужується до найближчих людей, а коли жінка народжує дитину, її коло контактів звужується ще сильніше. Крім того, у більшості ветеранок чоловіки продовжують служити. Тож жінка залишається абсолютно одна з усіма домашніми й доглядовими обов’язками.

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«Суспільство досі демонструє щодо жінок споживацьке ставлення. З одного боку лунають закиди, чому жінки виїжджають за кордон і не мобілізуються масово, з іншого — тих, хто пішли воювати, звинувачують у тому, що вони погані матері, — розповідає Катерина Приймак, — Та військовослужбовиці залишаються чудовими матерями. Вони обирають захищати країну зі зброєю в руках саме для того, щоб їхнім дітям у майбутньому не довелося брати цю зброю».

Через те, що жінка перебуває на фронті, її діти можуть стикатися з булінгом з боку сусідів, учителів або однолітків. Це формує глибоку психологічну травму, з якою родинам доводиться працювати після повернення жінки у цивільне життя.

Спільнота українських ветеранок / Фото: Фото надане рухом VETERANKA

Ветеранки у декреті часто шукають роботу онлайн. Серед них є великий запит на перекваліфікацію та працевлаштування. Але ринок праці часто диктує жорсткі умови, пропонуючи мінімальну зарплату після високих військових виплат.

«Для виходу на ринок праці потрібні короткострокові освітні програми, стипендії та покриття витрат на няню, щоб знизити бар'єри адаптації. При цьому на ринку праці до жінок-ветеранок досі немає сприятливого ставлення», — підкреслює співрозмовниця NV. За її словами, працедавець розуміє, що чоловіка-ветерана вже не мобілізують повторно, але щодо жінок такого усвідомлення немає. У звичайному офісі ветеранка може стикнутися з керівником, який уникав служби й має прихований комплекс провини, або з інфантильними колегами, й це також викликає додаткову фрустрацію.

Окремо Катерина Приймак наголошує на проблемі доступності соціальних та медичних послуг для ветеранів та ветеранок — як у великих містах, так і у віддалених селах. Якщо людина має інвалідність чи обмежену мобільність, цей доступ падає до нуля — часто через відсутність можливості дістатися до поліклініки.

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У русі VETERANKA відзначають помітний розрив у міжвідомчій комунікації, зокрема у Мінветеранів, Міністерстві соціальної політики, Міністерстві охорони здоров’я. Відомства мають співпрацювати одне з одним, а не дублювати функції й не змагатися у тому, хто запустить кращий проект.

«Набагато ефективнішою була б якісна міжвідомча взаємодія та залучення бізнесу у громадах. Послуги і сервіси мають бути такими, аби вони були зрозумілі кожному без допомоги асистента. Нам потрібна розбудова професійних спільнот та асоціацій, таких як у США чи Європі, які б самоврядувалися й регулювали ринок послуг — від психотерапії до працевлаштування», — говорить Катерина Приймак.

«Проходити подвійну кризу ідентичності надзвичайно важко»

Ганна Васик — сержантка, ветеранка, магістерка політології та кандидатка філософських наук. Їй 40, і зараз вона — у декретній відпустці.

До мобілізації Ганна Васик мала сталу кар'єру й викладала в університетах, займалася топменеджментом великих проєктів у креативних індустріях, пов’язаних із сучасним мистецтвом та електронною музикою. У 2023-му приєдналася до десантно-штурмових військ. Служила бойовою медикинею на запорізькому напрямку, була санітарною інструкторкою на другій ланці евакуації — медеваку. Пів року провела на бойовій посаді, яка передбачала належне грошове забезпечення. Згодом перевелася до тилової частини у Києві, де займалася загальнонаціональними процесами рекрутингу до Сил оборони України.

«У тилу протягом року отримувала 21 тис грн зарплати — на ці гроші треба було самостійно закривати в Києві потреби житла, харчування, транспортні витрати, відновлення здоров’я тощо. Я не жаліюсь, адже це був мій особистий вибір. Але за рік тилової служби я витратила всі бойові заощадження, тож заходила в декрет без фінансової подушки від військової служби», — згадує той час Ганна Васик.

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Ганна Васик / Фото: Форум молодих лідерів під час Щорічної зустрічі YES / Ганна Васик via Facebook

Свій стан після повернення з зони бойових дій вона називає важким. Озираючись назад, розуміє, що тоді мала справу з діагностованим комплексним посттравматичним стресовим розладом — КПТСР та у стані глибокого виснаження. Про той час рефлексує так:

«Загалом я маю вісім років психотерапії за плечима, регулярно працювала з фахівцями і під час перебування на фронті, й після нього. Я вважаю себе свідомою щодо власних внутрішніх процесів, але розумію, що не всі жінки мають можливість чи ресурси вчасно усвідомити наявність психологічних проблем».

Згодом Ганна Васик відчула потребу народити дитину. Та коли почала досліджувати своє репродуктивне здоров’я, лікарі попередили, що через її вік це може бути складно. Проте їм із партнером — вдалося, і на четвертому місяці вагітності військова ухвалила рішення списатися зі служби та не повертатися до армії з декрету.

«Я цілковито беру на себе відповідальність за все, що відбувається в моїй реальності, адже вірю, що ми самі її створюємо, та загалом минулий рік виявився найскладнішим у моєму житті — навіть у порівнянні з бойовим досвідом. Материнство завжди було моїм найбільшим страхом, бо воно вимагає колосального ресурсу. Жінка втрачає свободу та незалежність, адже безпека, харчування, здоров’я та психічний стан маленького життя повністю залежать від матері», — ділиться спостереженнями Ганна Васик.

Стосунки з батьком дитини, який також є військовослужбовцем, не витримали випробувань відстанню та війною, говорить ветеранка, і за місяць після пологів вони розійшлися. Тож на додачу до проблем, з якими зіштовхується ветеранка при списанні зі служби, додались виклики, пов’язані з соло-материнством.

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Вона зазначає: більшість жінок-військовослужбовиць, які народжують дітей в повноцінній сім’ї, мають стосунки саме з військовими. І це майже завжди стосунки на відстані:

«Навіть якщо жінка списується з війська й залишається в декреті у безпечному місці, її чоловік продовжує виконувати завдання в зоні бойових дій. Відповідно, все навантаження з догляду за дитиною, закриття побутових питань, винаймання житла, збереження власного здоров’я та здоров’я малюка лягає виключно на плечі жінки. Соло-материнство відрізняється переважно тим, що в тебе нема часу сидіти в декреті й потрібно якнайшвидше повертатись до повноцінної професійної реалізації. Уся відповідальність за всі процеси переходить до жінки без можливості розділити її із партнером, що додає психологічного тиску і напруги».

Усе життя, каже вона, з народженням дитини кардинально змінилося: «Якщо раніше у цивільному житті чи під час служби я могла не витрачати час на побут і віддавалася масштабним, важливим проєктам, то після народження дитини опинилася вдома, наодинці з малюком і тривалими порушеннями сну. Очевидно, що я розуміла це, плануючи вагітність. Втім, сукупність всіх випробувань на додачу до загального виснаження після військової служби виявились неабиякою перевіркою на стійкість».

Ганна Васик з дитиною / Фото: Ганна Васик via facebook

Попри всі труднощі, народження дитини вона називає найкращим рішенням у своєму житті, та отримує від материнства величезне задоволення. Ця сукупність досвідів, говорить жінка, зробив її дорослішою, свідомішою та сильнішою.

У догляді за дитиною Ганні Васик сьогодні допомагає її мама, яка переїхала до неї. Вони ділили навпіл усе побутове навантаження, а зараз домовилися, що вона бавить дитину впродовж дня, аби ветеранка мала змогу працювати й відновлювати своє професійне життя. Допомогла їй також і звичка заощаджувати та особиста фінансова подушка. Натомість багато жінок, підкреслює співрозмовниця, не мають такої безоплатної підтримки й можуть у перші місяці життя дитини розраховувати лише на няню, що вимагає чималих коштів.

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«Коли людина звільняється з війська, вона стикається з важким переходом у цивільне життя. Це втрата військової ідентичності, питання належності та особистої цінності для країни під час війни, пошук нової роботи та відчуття дивакуватості серед цивільних. Важко уявити, як після керування Бредлі чи евакуації поранених можна відразу піти працювати, наприклад, на касу, і отримувати від цього задоволення, — розмірковує Ганна Васик. — У жінок-ветеранок до військової кризи додається криза ідентичності, пов’язана з материнством та непрості психологічні післяпологові стани. Жінка, якою вона була до пологів, трансформується докорінно. Проходити подвійну кризу ідентичності — як ветеранка і як мати — надзвичайно важко».

Крім того, жінка, яка завагітніла й звільнилася з армії, перебуває в уразливому становищі щодо працевлаштування. Вона не може піти на звичайну співбесіду у цивільну компанію, адже жоден працедавець не поспішає наймати вагітну чи жінку з немовлям. А якщо людина прослужила в армії кілька років, цивільний ринок праці за цей час кардинально змінився, і здобувати новий фах із дитиною на руках стає майже непідйомним завданням, зазначає Ганна Васик.

Зараз вона працює над концептом, фінансовою та юридичною моделлю фонду, який надаватиме комплексну підтримку саме матерям-учасницям бойових дій:

«Ключова потреба для такої жінки — це вивільнити час та мати доступ до послуг догляду за дитиною, аби отримати на початку хоча б 4-6 годин на день для роботи, здобуття освіти чи професійної реалізації. Коли дитина починає активно ходити, увесь день матері звужується до декількох годин її денного сну. Без сторонньої допомоги викроїти час для складних професійних завдань неможливо».

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Жінки, які спочатку виконували бойові завдання для захисту держави, а потім переходять до виховання дітей і закривають гостре для України демографічне питання, мають отримувати системну інституційну підтримку, підкреслює ветеранка та ставати видимими для суспільства. Це про повагу, збереження ментального здоров’я та забезпечення можливості для ветеранок залишатися активними суб'єктами суспільства.

Історія ветеранки Наталії Ліщишиної

Ветеранка і правозахисниця Наталія Ліщишина на момент початку війни на Донбасі в 2014 році мешкала на Луганщині. У 2021 році підписала контракт та долучилася до 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Початок повномасштабного вторгнення підрозділ, у якому проходила службу жінка, зустрів на виїзді в Миколаївській області.

«На той момент ніхто не думав, що синець від падіння та постійне травмування грудей важкою бронею згодом переростуть у складну й небезпечну онкологічну історію», — ділиться спогадами Наталія Ліщишина.

У 2024 році вона потрапила до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова із серйозними проблемами з легенями. Лікарі категорично наполягли на проходженні військово-лікарської комісії щодо придатності до служби. Оскільки співрозмовниці вже було за 40, огляд мамолога та гінеколога для неї був обов’язковим. Саме під час такого огляду мамолог знайшов ущільнення у її грудях та відразу скерував її до онкоцентру.

Наталія Ліщишина / Фото: Фото надане героїнею матеріалу

«У Вінницькому онкоцентрі сказали, що це лише вікові зміни. Однак лікар на ВЛК відмовився приймати такий висновок і відправив мене повторно вже у поліклініку онкоцентру до іншого фахівця. Під час УЗД завідувач відділенням одразу помітив темні виділення й негайно призначив мазки. За годину лабораторія дала результат: хвороба Мінца, передраковий стан. Вона не буває доброякісною та не піддається консервативному лікуванню — лише оперативному», — розповідає свою історію Наталія Ліщишина.

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Далі перед нею стояла дилема: або часткове видалення уражених зон, або повна ампутація з одночасною установкою імплантів. Безкоштовних імплантів для жінок-військових в Україні — немає, тож купувати їх довелося би за власні кошти. Станом на 2024 рік, за словами співрозмовниці, йшлося про суми більше 3 тис доларів. Для її родини ця сума була непідйомною, тому вони з чоловіком погодилися на часткове видалення уражених зон.

«На другий день після операції у мене піднялася температура, але лікарі переконували, що це норма. Через три тижні мене виписали на хірургічну реабілітацію до військового шпиталю у Вінниці, але біль і температура тільки посилювалися. Обстеження УЗД показало скупчення рідини та сильний запальний процес — дренажі витягнули зарано. Коли ми з чоловіком повернулися в онкоцентр, там нам відмовили, заявивши, мовляв, якщо ви військова, ідіть до своїх лікарів», — пригадує ветеранка.

Тож її скерували до військового шпиталю, де хірурги були змушені переоперовувати обидві сторони. Саме так Наталія Ліщишина стала першою жінкою, якій у військовому шпиталі встановили на груди ВАК-систему — медичний пристрій для лікування складних, глибоких, інфікованих або хронічних ран за допомогою контрольованого негативного тиску. Ситуація почала покращуватися, однак мамологи попередили: захворювання підступне тим, що його важко контролювати навіть хірургічно.

ВЛК у шпиталі ветеранка пройшла без проблем — лікарські висновки чітко підтверджували, що хвороба набута під час виконання завдань у зоні бойових дій. Але попереду на неї чекав справжній квест із встановленням групи інвалідності.

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«Це був переломний період реформи — перехід від МСЕК до експертних команд. Мої документи понад два з половиною місяці лежали без руху. Лише після моєї офіційної скарги до Департаменту ветеранської політики справу зрушили з місця. Однак прийом у МСЕК виявився дуже неприємним. Лікарі навіть не дивилися на хворобу: хірург вимагав рентген замість мамографії, мене не оглядали й за 3 хвилини заявили, що підстав для групи немає, відправивши документи до Інституту експертизи інвалідності у Вінниці. У січні в інституті експерт-хірург підтвердив: часткова втрата органу внаслідок захисту Батьківщини — це щонайменше III або II група»

Але коли у лютому 2025 року документи повернулися до новоствореної експертної комісії, той самий хірург знову відмовив жінці у присвоєнні групи інвалідності, заявивши, що експерти в інституті «натягнули діагноз».

У січні 2025 року повторна мамографія виявила нові утворення у молочних залозах жінки — потрібна була повна ампутація.

«Я категорично відмовилася повертатися до цивільного онкоцентру й попросила оперувати мене у військовому шпиталі. Завдяки позиції командира шпиталю чотири хірурги провели мені складну підшкірну ампутацію обох молочних залоз — вперше у військовій медицині. Підшкірна методика була збережена саме для того, щоб у майбутньому я мала змогу зробити протезування», — пояснює Наталія Ліщишина.

Наталія Ліщишина / Фото: Фото надане героїнею матеріалу

Ще перебуваючи у шпиталі після операції, вона вирішила публічно написати у Facebook про ситуацію з відмовою МСЕК та упередженим ставленням лікаря. Згодом з нею зв’язалася заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Вінницької області, було призначено перевірку, під час якої лікар заявив, нібито видалення грудей було «власною примхою» ветеранки. Врешті хірурга вивели зі складу експертної комісії та позбавили бронювання від військової служби.

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У травні 2025 року рішенням переогляду Наталії Ліщишиній безтерміново встановили II групу інвалідності внаслідок захисту Батьківщини.

Такий досвід підштовхнув жінку до ініціювання створення державної програми ендопротезування та реконструктивної хірургії для жінок-ветеранок і військовослужбовиць. Програма офіційно стартувала на базі Національного інституту раку в Києві з 1 жовтня 2026 року. Послуга доступна військовослужбовицям ЗСУ та інших силових відомств, ветеранкам війни, учасницям бойових дій.

«Зараз ми відпрацьовуємо чіткі критерії та алгоритми, щоб кожна ветеранка чи військовослужбовиця мала право на безкоштовне відновлення й протезування. Паралельно я як правозахисниця супроводжую інших дівчат із подібними діагнозами — допомагаю бойовим медикиням та ветеранкам доводити прив’язку онкологічних захворювань до захисту Батьківщини через ВЛК», — розповідає Наталія Ліщишина.

Спільно з рухом VETERANKA вони провели внутрішнє опитування військовослужбовиць щодо травмування плоскими бронепластинами, яке показало: проблема є масштабною та катастрофічною. Статутне спорядження розраховане на чоловічу анатомію та працює для жінок як прес. Постійно затиснуті молочні залози зазнають мікротравматизації під час бігу, падінь чи носіння броні. Це спричиняє внутрішні гематоми, застій лімфи та запальні процеси, на місці яких згодом формуються пухлини й онкологія.

«За оцінками мамологів у військових шпиталях, під час диспансеризації 9 із 10 жінок мають проблеми з молочними залозами, — говорить Наталія Ліщишина, — І вже коли ця тема набула розголосу, зокрема й у закордонних медіа, Міністерство оборони нарешті закупило перші 2 тисячі жіночих анатомічних бронежилетів. Але при кількості понад 120 тисяч жінок у силах оборони це — крапля в морі».

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Забезпечити жінок якісною анатомічною формою, взуттям і бронежилетами, а також внести зміни до Наказу МОУ № 402 про обов’язкові профілактичні огляди гінеколога та мамолога що пів року для держави — у рази дешевше, ніж оплачувати складні операції, реабілітацію, протезування потім, а також виплачувати довічні пенсії по інвалідності, наголошує Наталія Ліщишина:

«Сьогодні в Україні перебуває найбільша кількість жінок у війську з часів Другої світової війни. Наш досвід у розв’язанні цих питань уже вивчають європейські країни та НАТО. Маю надію, що наш шлях стане прикладом для багатьох країн світу».