Серед 360 учасників. Школяр із Закарпаття здобув золото на всесвітній олімпіаді з хімії
Українець здобув перемогу на міжнародній олімпіаді з хімії (Фото: Telegram Мирослав Білецький / Закарпатська ОВА)
Про перемогу мешканця Закарпаття повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
Роман Козак — учень Голятинський ліцей Міжгірської селищної ради. Школяр змагався за перемогу з 360 учасниками з 90 країн та зміг вибороти золото.
Окрім цього на сторінці Всеукраїнської олімпіади з хімії розповіли, що срібні нагороди отримали троє українських школярів, які також показали високий рівень знань з хімії під час міжнародного змагання. Серед них:
- Анна Дмитрук (Природничо-науковий ліцей № 145 м. Києва);
- Євгеній Лебедько (Харківський ліцей № 173 Харківської міської ради);
- Марат Ключко (Харківський ліцей Авторська школа Бойка).
«Це результат багаторічної праці, місяців інтенсивної підготовки та неймовірної наполегливості кожного учасника», — зазначили представники Всеукраїнської олімпіади з хімії, подякувавши вчителям та Збройним силам України.