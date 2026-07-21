Серед 360 учасників. Школяр із Закарпаття здобув золото на всесвітній олімпіаді з хімії

Українець здобув перемогу на міжнародній олімпіаді з хімії (Фото: Telegram Мирослав Білецький / Закарпатська ОВА)

Український школяр Роман Козак здобув золоту медаль на 58-й Міжнародній хімічній олімпіаді IChO 2026, що проходила в Узбекистані.

Про перемогу мешканця Закарпаття повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

Роман Козак — учень Голятинський ліцей Міжгірської селищної ради. Школяр змагався за перемогу з 360 учасниками з 90 країн та зміг вибороти золото.

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Фото: Telegram Мирослав Білецький / Закарпатська ОВА

Окрім цього на сторінці Всеукраїнської олімпіади з хімії розповіли, що срібні нагороди отримали троє українських школярів, які також показали високий рівень знань з хімії під час міжнародного змагання. Серед них:

Анна Дмитрук (Природничо-науковий ліцей № 145 м. Києва);

Євгеній Лебедько (Харківський ліцей № 173 Харківської міської ради);

Марат Ключко (Харківський ліцей Авторська школа Бойка).

Фото: Telegram Мирослав Білецький / Закарпатська ОВА

«Це результат багаторічної праці, місяців інтенсивної підготовки та неймовірної наполегливості кожного учасника», — зазначили представники Всеукраїнської олімпіади з хімії, подякувавши вчителям та Збройним силам України.