«Інстинктивно схопила Мію і заховалася». 19-річна Мілана закрила собою молодшу сестру під час удару КАБами по Сумах

11 липня під час удару російської керованої авіабомби по Сумах 19-річна Мілана закрила собою молодшу сестру Мію. За словами дівчини, це відбулося інстинктивно.

Про це Мілана розповіла представникам Сумської обласної військової адміністрації.

Родина дівчат — з прифронтової Білопільської громади. Через постійні ворожі обстріли та небезпеку вони переїхали до Сум. Мілана навчається в медичному університеті у Києві, проте 11 липня була з родиною. 11 липня вона з молодшою сестрою йшли в кав’ярню, коли подзвонила мама і попередила про атаку КАБами.

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«Мама сказала десь заховатися. Поки вона це говорила, я вже почула звук, як летить саме КАБ і потім якось інстинктивно я схопила Мію і заховалася», — розповіла Мілана.

Фото: Скріншот відео Facebook Сумська обласна військова адміністрація

У Сумській ОВА зазначили, що керована авіабомба вибухнула менше ніж в 100 метрах від сестер. За словами 19-річної студентки, у Сумах люди часто не встигають відреагувати на небезпеку та обстріл.

«Суми — так як це на кордоні - дуже важко це все моніторити, встигнути побачити це повідомлення, а потім вже встигнути зреагувати на це», — зазначила дівчина.

Мілана сказала, що кожному українцю зараз потрібно відвідати хоч один курс тактичної медицини, щоб знати основи першої допомоги собі і іншим, а також щоб вміти правильно реагувати у ситуаціях, зокрема такій, в якій опинилася вона з сестрою.