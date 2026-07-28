Понад 100 студентів. Метінвест Політехніка, який планувався у Маріуполі, випустив перше покоління інженерів

Технічний університет Метінвест Політехніка провів перший випуск бакалаврів. Понад 100 студентів успішно завершили чотирирічне навчання на інженерні спеціальності й отримали дипломи про вищу освіту.

Про це розповіли представники Метінвест.

У 2021 році в центрі Маріуполя розпочалося будівництво ультрасучасного студентського містечка — з навчальним корпусом, гуртожитком і спорткомплексом. Проте через повномасштабне вторгнення плани довелося корегувати.

Реклама

Команда навчального закладу змогла розробити програму й організувати навчання у змішаному форматі — онлайн і офлайн. Восени 2022 року відбувся перший набір: понад 450 студентів розпочали навчання на бакалавраті та магістратурі.

Згодом Метінвест Політехніка почав працювати в Запоріжжі, Кривому Розі й Кам’янському, поєднуючи онлайн‑лекції та практику на підприємствах. Загалом у виші навчається вже 1335 студентів.

Цьогорічні випускники здобули освіту за затребуваними інженерними напрямами: металургія, гірництво, автоматизація, комп’ютерні науки та безпека праці. Більшість із них планують вступати до магістратури, щоб поглибити свої знання.

Фото: metinvestholding.com

Чимало випускників поєднують навчання з роботою на підприємствах — зокрема на гірничо-збагачувальних комбінатах Кривого Рогу, Запоріжсталі, Каметсталі та в Метінвест Діджитал. Серед них машиніст електровоза шахти ім. Колачевського Центрального ГЗК Арсен Погосян, який був вимушений переїхати з Донеччини. Чоловік розпочинав навчання за програмою з підземної розробки родовищ, коли працював у Метінвест Покровськвугіллі. Після евакуації родини до Кривого Рогу й зміни роботи перевівся на технологію відкритої розробки родовищ.

«Спочатку було непросто, адже шахта й кар'єр зовсім різні. Але практика на Ганнівському та Першотравневому кар'єрах допомогла краще зрозуміти відкритий видобуток. Побачивши масштаби техніки та виробництва, я по-іншому подивився на спеціальність. Сьогодні вже планую продовжувати навчання в магістратурі», — зазначив Арсен.

«Університет, який не вдалося звести в Маріуполі, став символом стійкості української технічної освіти. Випускники Метінвест Політехніки — це майбутня інженерна еліта України, яка відіграватиме визначальну роль у відбудові промисловості та економіки загалом. Ми чекаємо на кожного з них на наших підприємствах, щоб разом будувати нову українську металургію», — зазначила директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Метінвесту Тетяна Петрук.

Реклама:

Зараз в університеті проходить вступна кампанія. Податися на бакалаврат можна до 1 серпня. Також можна здобути ступінь фахового молодшого бакалавра без складання НМТ.