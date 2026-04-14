Витрачала, коли він був у полоні. Суд зобов’язав матір повернути сину-військовому 3,9 млн гривень його зарплати

Мати Дмитра Панчука виписала сина-військового з житла, поки він був у полоні РФ (Фото: Суспільне Рівне)

Рівненський районний суд зобов’язав матір українського військового Дмитра Панчука повернути йому три мільйони 894 тисячі гривень, які вона привласнила. Ці кошти — виплати від частини, які здійснювалися, коли чоловік перебував у російському полоні.

Про це повідомляє Суспільне Рівне.

Дмитро підписав контракт ще до початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році хлопець потрапив у російський полон, де провів три роки та повернувся додому 6 травня 2025 року, коли йому було 22 роки. Проте ніхто з рідних чоловіка не зустрів, писало Суспільне Рівне.

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Фото: Омбудсмен України

Через певний час, за словами Дмитра, він почав цікавитися, чи були якісь виплати від частини, поки він був у катівнях РФ, адже побратими розповіли, що отримували заробітню плату.

З’ясувалося, що мати Дмитра прийшла до ТЦК та СП та написала заяву, щоб отримувати кошти, які виплачувала частина, замість сина. Захисник розповів, що коли спитав у матері, де отримані кошти, жінка відповіла, що їх вже немає. Окрім цього Дмитра без його відома виписали з житла.

Щою повернути свої гроші Дмитро звернувся до суду. 13 квітня 2026 року суд зобов’язав матір захисника повернути йому три мільйони 894 тисячі гривень, які жінка раніше отримала.

«Суд вирішив: позов Панчука Дмитра Валентиновича на Панчук Людмилу Миколаївну про витребування безпідставно отриманих коштів — задоволити частково. Стягнути з Панчук Людмили Миколаївни на користь Панчука Дмитра Валентиновича 3 мільйони 894 тисячі 338 гривень 92 копійки. Грошові кошти отримані від військової частини», — оголосив суддя Олександр Красовський.

Раніше адвокат матері Алла Філатова повідомляла, що відповідачка хоче укласти з сином мирову угоду. Сам Дмитро прокоментував цю угоду так: «Зі мною ніхто напряму не говорив, через адвоката вийшли і сказали свої умови, так би мовити, мирової. Буде платити п’ять тисяч гривень плюс-мінус щомісяця і назад мене запише у будинок. Це ніяк не впливає на ситуацію, ніяких вибачень я досі не почув, нічого такого».

Фото: Суспільне Рівне

Після рішення суду адвокат матері заявила, що ймовірно відповідачка буде подавати апеляційну скаргу.

«Поки іде судовий розгляд, можливо ми дійдемо якоїсь мирової угоди, тому, можливо, буде подана апеляційна скарга, у зв’язку з тим, що все ж таки сторона відповідача хоче помиритися. Реакцію якусь конкретну моєї довірительки я, наразі, сказати не можу, тому що я її ще не повідомила про таке рішення. Проте суд керувався законом і якщо суд прийняв таке рішення, значить є на те законні підстави», — сказала Алла Філатова.

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Дмитро Панчук не був особисто присутній на засіданні суду, адже наразі перебуває на фронті.