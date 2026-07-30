«20 років життя». Кияни розповідають про знищений російським ракетним ударом ринок на Почайні

У ніч проти 30 липня Росія масовано атакувала Україну дронами і ракетами. Унаслідок цього у Києві виникли пожежі на трьох локаціях , одна з яких — торговельні павільйони ринку на метро Почайна.

Протягом багатьох років українські підприємці працювали у павільйонах, які згоріли внаслідок ворожої атаки. Двоє з них розповіли Суспільне Київ про плани та показали знищені речі.

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Світлана понад 20 років працювала у двох крамницях і продавала посуд, вінтажні сумки і прикраси: «Я тут працювала, мала дві крамнички з посудом, вінтажними сумочками та прикрасами. 20 років життя ось тут… було. Тепер немає нічого, і що робити надалі — не знаємо. Ні коштів, ні товару немає. Але головне, що живі-здорові», — поділилася жінка.

Фото: Cуспільне/Вікторія Пухальська

Фото: ДСНС Києва

За словами Світлани, у крамниці згоріло близько 500 вінтажних сумок, порцеляна, скло, антикварні речі та прикраси, які повністю знищено.

Поруч працював Микола, який продавав старовинні речі й український побутовий посуд: «Тут у мене були глиняні глечики. От один іще живий. Багато чого було: старі ікони, горщики, штук сто було, коромисла, дерев’яні ночви. Раніше по селах їздив, тепер люди самі привозили», — поділився чоловік.

Фото: Cуспільне/Вікторія Пухальська

Микола розповів, що на ринку біля метро Почайна він працював із дня його відкриття, а зараз у його крамниці навіть металеві стелажі не витримали вогню. Проте підприємець не планує здаватися, а прагне якомога швидше повернутися до роботи.

«Завтра буде такий самий товар, навіть кращий. У мене ще є місце на іншій стороні ринку. Конкуренти зараз будуть працювати, а потім ми їх наздоженемо», — сказав чоловік.

Фото: ДСНС Києва

Масований удар по Україні 30 липня — головне

У ніч проти 30 липня Росія атакувала Україну 358 засобами повітряного нападу, серед яких 284 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу Пародія та 74 ракети типу Циркон, Іскандер-М, Х-101.

Під час атаки РФ у низці міст України лунали вибухи. Відомо, що Львів атакували 22 ракетами. Унаслідок цього сталося пряме влучання у багатоповерхівку на вулиці Виговського. Бойова частина ракети не здетонувала, її успішно знешкодили. Також пошкодило інший багатоквартирний житловий будинок. Поранення отримала щонайменше 31 людина, серед них — троє дітей. Під завалами будинків продовжують шукати людей.

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Також уночі Росія атакувала балістикою передмістя Кривого Рогу, де внаслідок прямого влучання російської ракети в приватний будинок багатодітної родини загинули троє дітей і троє дорослих.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що внаслідок нічного удару РФ в країні загалом загинули вісім людей. Відомо, що у Польщі вночі чули потужний вибух, після чого у полі знайшли вирву й уламки. МЗС України заявило, що російська ракета Х-101 уночі залетіла на територію Польщі.