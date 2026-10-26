За підтримку біженців. Максим Буткевич отримав міжнародну премію імені Пола Вайса

Український правозахисник, журналіст та колишній військовий Максим Буткевич став лавреатом премії імені Пола Вайса 2026 року за багаторічну роботу з підтримки біженців і захисту права на притулок.

Про це повідомляють благодійний фонд Принцип надії та австрійська ініціатива Courage2030 — Allianz für Flucht und Vernunft.

Максим Буткевич отримав нагороду в категорії Міжнародна діяльність за 15-річну роботу в організації Без кордонів, де він допомагав біженцям з інших країн, які шукали притулку в Україні.

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З 2014 року правозахисник працював з людьми, які були вимушені виїжджати з тимчасово окупованих Росією територій в інші регіони України. У 2025 році він співзаснував фонд Принцип надії, де допомагає військовополоненим та цивільним особам, які перебувають у полоні в Росії.

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«Хоча вся історія України ХХ століття — це історія вимушеної міграції, раніше українці та українки не надто переймалися долями шукачів притулку. Повномасштабне вторгнення Росії змінило дуже багато: мільйони людей були вимушені виїхати з України і, на жаль, відчути, як тяжко починати все з нуля в новій країні», — сказав Максим Буткевич у своїй промові з нагоди отримання премії.

Ще двома лауреатами премії імені Пола Вайса стали Стефані Кріспер — колишня депутатка та юристка, відзначена за послідовну правозахисну діяльність та боротьбу проти корупції, а також Франціска Ґрілльмаєр — незалежна журналістка, яка протягом багатьох років висвітлює наслідки європейської міграційної політики.

Премія Пола Вайса відзначає правозахисників, журналістів та активістів, які, ризикуючи собою, захищають права людини та універсальне право на притулок для біженців. Її названо на честь Пола Вайса — австрійського юриста-міжнародника єврейського походження, який заклав основи міжнародного права захисту біженців.

Він присвятив свою роботу створенню правових механізмів захисту людей, які опинилися без державної опіки, і став одним з авторів Конвенції про статус біженців 1951 року.