Найбільша дитяча пухлина в історії лікарні: у Львові видалили 4-кілограмове утворення у 12-річної дівчинки

Дівчинка у 12 років мала в тілі 4-кілограмову пухлину (Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая)

Львівські медики видалили 4-кілограмове утворення у 12-річної дівчинки. Протягом багатьох років за пухлиною спостерігали, поки організм дитини не виснажився.

Про це повідомили в Дитячій лікарні Святого Миколая, де дівчинку врятували.

За словами медиків, тимоліпому — рідкісну доброякісну пухлину в грудній порожнині - колеги з іншої лікарні виявили ще у ранньому дитинстві пацієнтки. Такі пухлини ростуть повільно і не мають вираженої симптоматики, тому було ухвалено рішення спостерігати за дитиною та її станом.

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Проте останніми роками дівчинка почала відчувати постійний дискомфорт: їй стало важко ходити та дихати. Проте цієї весни, після перенесення вірусної інфекції, ситуація критично погіршилася: організм виснажився і більше не міг компенсувати навантаження, дихати ставало дедалі важче. Тоді батьки вирішили звернутися до спеціалістів Дитячої лікарні Святого Миколая Першого медоб'єднання Львова.

Коли дівчинка приїхала на консультацію, розміри пухлини становили 20 на 20 см, а вага сягнула чотирьох кілограмів, що складає понад 11% від маси тіла самої дитини.

Фото: Дитяча лікарня Святого Миколая

За словами медиків, утворення повністю сплющило праву легеню дівчинки, а ліва працювала лише частково. Крім цього критично змістилося серце та вигнувся хребет. Медики ухвалили рішення про негайне видалення тимоліпоми.

«Це була надзвичайно важка робота для анестезіологів: через стиснення дихальних шляхів та серця апарат не міг самостійно „продихати“ дитину, тож вентиляцію доводилося проводити вручну. Ми, як хірурги, працювали максимально швидко відкритим методом, аби негайно зняти тиск із життєво важливих органів. Щоб дістати утворення такого розміру, довелося розсікти шість ребер», — розповідає дитячий хірург та медичний директор Лікарні Святого Миколая Олександр Калінчук.

Втручання тривало близько трьох годин і минуло успішно — практично без крововтрати. За словами медиків, після операції стан пацієнтки почав стрімко покращуватися: серце повернулося на своє анатомічне місце, а права легеня почала розправлятися та відновлювати свої функції.

Лікарі зазначили, що після завершення реабілітації, десь за 3−6 місяців, вона зможе повернутися до звичайного життя підлітки.