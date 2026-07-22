Боротьба за легалізацію цивільних партнерств, Цивільний кодекс і прайд-паради: як змінилося становище ЛГБТК-людей у 2026 році

Правозахисний ЛГБТ Центр Наш світ опублікував звіт про соціальне, правове та політичне становище ЛГБТК -людей в Україні у першій половині 2026 року, відзначили покращення та повідомили про випадки порушень прав за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

У Центрі Наш світ проаналізували становище ЛГБТК-людей в Україні за такими параметрами: на законодавчому та судочинному рівні, ставлення державних та правоохоронних органів, у Збройних силах України, місцевого самоврядування, прояви у політиці, мас-медіа та в суспільстві, ставлення церкви та релігійних організацій, діяльність та прояви ЛГБТК-спільноти, а також підсвітили випадки прояву насильства, дискримінації та інших порушень прав ЛГБТК-людей.

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Як зазначається у звіті, від початку 2026 року в законодавстві, яке стосується захисту прав ЛГБТК в Україні, помітних змін не відбулося.

Окремо у звіті наголошується на проєкті нового Цивільного кодексу України, висунутого на розгляд Верховної Ради групою народних депутатів на чолі з головою ВРУ Русланом Стефанчуком, який поки не було прийнято. Проєкт викликав занепокоєність та різку негативну реакцію як у загалом громадянського суспільства, так і ЛГБТК-руху. Зокрема у ЛГБТК-спільноти викликало нове визначення поняття «член сім'ї», виключаючи з їхнього числа одностатевих партнерів, усупереч чинному Сімейному кодексу, який фактично визнає сімейні стосунки одностатевих пар.

«Оскільки до законопроєкту 15150 було подано понад 20 тисяч пропозицій поправок, його голосування у другому читанні очікується не раніше, ніж восени 2026 року, або навіть пізніше. Ухвалення законопроєкту 15150 фактично анулює законопроєкт 12252 про цивільні партнерства, оскільки він вносить правки до чинного Сімейного кодексу, який, згідно з законопроєктом 15150, має бути замінений новим Цивільним кодексом. Законопроєкт 9103 блокують на рівні Комітету з питань правової політики, який відмовляється його розглядати, що унеможливлює його винесення на розгляд Верховної Ради в цілому», — зазначається у звіті.

Головними перемогами у сфері судочинства у звіті назвали рішення Верховного Суду від 25 лютого 2026 року, яким гомофобній громадській організації Громадянський рух Всі разом! було відмовлено у перегляді рішень Деснянського районного суду міста Києва та Київського апеляційного суду про встановлення фактичних сімейних стосунків між одностатевими партнерами. А також рішення Харківського окружного адміністративного суду, яким він зобов’язав один із ТЦК у місті Харкові виключити з військового обліку військовозобов'язаних особу, яка офіційно здійснила зміну статі з чоловічої на жіночу.

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Що стосується публічного прояву представників ЛГБТК-спільноти, то у звіті відзначають успішне проведення акцій з нагоди Місяця гордості у Києві, Одесі, Харкові, Львові, Луцьку, Дніпрі, Вінниці, Ужгороді та інших містах. Зокрема Марш Рівності у Києві 21 червня зібрав близько 5 тисяч учасниць і учасників, ставши найбільшим за останні роки. Окремо наголошується на тому, що уряд і президент зробили кілька публічних заяв на підтримку рівних прав для ЛГБТК, проте зазначили, що ухвалення потрібних законів гальмується у парламенті через позицію консервативних депутатів і непублічне лобіювання з боку ультраконсервативних українських церков.

«Організаторки КиївПрайду повідомили про конструктивну співпрацю з міською адміністрацією та поліцією щодо проведення та охорони прайд-заходів; також було помітно покращення співпраці з місцевою владою та поліцією щодо проведення ЛГБТК-заходів в Одесі та Львові. Народний депутат України Євген Петруняк повідомив, що направив на адресу мера Львова депутатське звернення, де пропонував йому заборонити проведення ЛьвівПрайду. Однак, він отримав відповідь „із посиланнями на Конституцію, Європейську конвенцію з прав людини, Закон про правовий режим воєнного стану й Кодекс адміністративного судочинства“ про те, що Львівська міськрада лише „пропонувала організаторам альтернативні формати“ проведення заходу, але не стала звертатися до суду по його заборону, коли ті відмовилися, а натомість звернулася до поліції з проханням забезпечити громадський порядок під час проведення акції. Як і у Києві, Національна поліція забезпечила надійну охорону прайд-заходів у Львові від їхніх агресивних опонентів», — ідеться у звіті.

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Що стосується ставлення Церкви та релігійних спільнот до ЛГБТК-людей, то, за даними звіту, в останні роки спостерігається тенденція з боку провідних українських церков до утримування від публічних висловлювань на ЛГБТК-тематику при збереженні ультраконсервативних поглядів і непублічного лобіювання проти ухвалення владою будь-яких кроків на захист прав ЛГБТК-людей.

Відзначається також, що серед релігійних організацій головним відкритим та активним ворогом українського ЛГБТК-руху залишається релігійний активіст (п'ятидесятник) і журналіст Руслан Кухарчук, який очолює створений ним ультраконсервативний рух Всі разом!, основною метою якого є опір лібералізації та модернізації українського суспільства в цілому та, зокрема, боротьба проти захисту прав ЛГБТК-людей.

У звіті також наведено результати опитування про ставлення українців з урахуванням релігійних переконань серед вірян. Зазначається, що попри вкрай вороже негативне ставлення керівництва провідних українських церков до ЛГБТК-людей, пересічні віряни демонструють толерантніше ставлення. Так, заборону дискримінації проти ЛГБТК-людей підтримало 81% християн, які не відносять себе до будь-якої церкви, 78% вірян ПЦУ, 72% вірян УПЦ (МП), 71% греко-католиків і 44% протестантів. Легалізацію реєстрованих партнерств для одностатевих пар підтримало 63% позаконфесійних християн, 56% православних ПЦУ, 44% православних УПЦ, 46% греко-католиків і лише 25% протестантів. Навіть право на всиновлення для одностатевих пар підтримали 54% позаконфесійних християн, 47% православних ПЦУ, 41% православних УПЦ і 37% греко-католиків, але лише 17% протестантів.

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«Можна констатувати, що віряни найбільших конфесій України (православні та, меншою мірою, греко-католики) у своєму ставленні до визнання і захисту прав ЛГБТК-людей демонструють погляди, характерні для українського суспільства в цілому. Лише протестанти — що в українських реаліях означає т. зв. євангельських християн (баптистів, адвентистів, п’ятидесятників) — демонструють значно більш консервативне та недружнє ставлення», — такий висновок роблять автори звіту.

Що стосується насильства, дискримінації та інших порушень прав ЛГБТК-людей, то від січня по червень 2026 року моніторинговою мережею Центру Наш світ було задокументовано 26 випадків на ґрунті гомофобії/трансфобії, зокрема найбільше у Києві — 7, по 3 в Івано-Франківську та Львові. Що стосується взаємодії між групами осіб, то найбільша кількість випадків, а їх 11, сталися на ґрунті гомофобії та трансфобії. Відповідно до класифікації ОБСЄ, 6 із них можна охарактеризувати як злочини на ґрунті ненависті, 5 — як інциденти на ґрунті ненависті, в одному з цих інцидентів також було зафіксовано прояви мови ворожнечі.