У Полтавській області лев травмував дитину

22 липня, 16:46
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На Полтавщині прооперували дитину, яку травмував лев (Фото: Unsplash Mika Brandt)

На Полтавщині прооперували дитину, яку травмував лев (Фото: Unsplash Mika Brandt)

21 липня у селищі Котельва Полтавської області лев травмував малолітнього хлопчика. Дитину госпіталізували та прооперували.

Про це повідомляє Суспільне Полтава.

За інформацією правоохоронців, 21 липня близько 14:00 до відділення № 4 Полтавського райуправління надійшло повідомлення про травмування малолітньої дитини. За попередньою інформацією це відбулося на території одного із центрів реабілітації диких тварин у Котельві.

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Речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб розповів, що дитину травмував лев. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події. Також відомо, що за цим фактом відкрито провадження за частиною 1 статті 137 (Неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей) Кримінального кодексу України.

Після події хлопчика доставили до Дитячої міської клінічної лікарні Полтави.

Медична директорка установи Олена Ананевич розповіла, що хлопчик отримав травми нижніх кінцівок. Після госпіталізації дитину прооперували. Зараз пацієнт перебуває у відділенні інтенсивної терапії у стабільному стані.

За словами Ананевич, хлопчик під постійним наглядом лікарів, а також поруч завжди його батьки.

Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   Полтавська область Лев Дитина Дикі тварини

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