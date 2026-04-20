У гнізді Одарки і Грицика з’явилося нове яйце

Лелеки Одарка і Грицик вже мають чотири яйця (Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек)

У гнізді відомих лелек Одарки і Грицика з’явилося четверте яйце. Це відбулося 19 квітня, як і прогнозували шанувальники пташиної пари.

Про це повідомила дослідниця птахів Ірина Саражинська.

«19 квітня було сподівання на четверте яйце, яке „консиліум чатових повитух“ планував дочекатися після 23-ої (уже традиційно), але зібралися на випередження — після 21-ої: раптом Одарка раніше знесеться, бо ж зранку всім на роботу, треба виспатися. Може, Одарка читала чат, бо ж таки раніше знесла четверте яйце: о 21:52. А вже через три хвилини піднялася й показала четверо яєць», — розповіла Ірина Саражинська.

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За словами дослідниці птахів, Грицик звернув увагу на нове яйце лише о 22:27, після чого спокійно всівся та продовжив висиджувати кладку замість Одарки.

Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек

Тепер глядачі очікують на п’яте яйце, яке має з’явитися 21 квітня. Саме п’ять яєць Одарка і Грицик мали у минулому році. Проте, чи буде в новому сезоні стільки ж пташенят, достеменно невідомо.

Перше яйце з’явилося 13 квітня, після цього наступні Одарка знесла відповідно 15 квітня, 17 квітня та 19 квітня.

Науковець Віталій Грищенко розповів, що під час висиджування яєць у птахів утворюється насідна пляма — ділянка голої шкіри на животі та нижній частині грудей. Завдяки цьому яйця краще обігріваються, адже на цій ділянці тіла збільшується капілярна сітка, тому її температура на 1−2°C вища, ніж на інших ділянках шкіри. Температура насідної плями сягає 36−42°C, що дозволяє підсилити нагрівання верхньої частини яйця.

«Здебільшого вона [насідна пляма — ред.] є тільки в самок. Самці в багатьох видів птахів теж насиджують, хоча й не мають насідної плями. Але вони зазвичай лише підміняють самок. Тобто хоч і менш ефективно насиджують, але теж допомагають», — зазначив Віталій Грищенко.

Після того, як період висиджування яєць завершується, гола ділянка тіла птаха знову заростає пір'ям.