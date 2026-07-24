«Гніздо спорожніло». Четверо лелеченят Одарки і Грицика здійснили свої перші польоти

Починаючи з 20 липня лелеченята відомих птахів Одарки і Грицика почали здійснювати свої перші польоти. До цього вони тижнями тренували крила, для чого робили необхідні стрибки над гніздом.

Про це повідомила дослідниця птахів Ірина Саражинська.

20 липня свій перший політ здійснила лелека Мрія у віці 62 днів. Її не було у гнізді три хвилини 54 секунди. 21 липня ще один молодий лелека став на крило — у віці 64 днів у небо злетів Махаон. Його перший політ тривав сім хвилин 44 секунди.

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Ці птахи — не найстарші лелеченята у гнізді. Попри це саме вони першими залишили домівку для польоту. У наступні два дні кожен з них здійснив по три вильоти за межі гнізда.

Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек

22 липня всій перший політ здійснив найстарший лелека — Лельович. Його тоді виповнилося 65 днів. Птах був відсутній понад годину. Наймолодша Ніка стала на крило 23 липня у віці 64 днів. Зазначається, що лелека літала з 11:36 до 16:35.

Того ж 23 липня у певний момент дня гніздо Одарки і Грицика повністю спорожніло, коли всі чотири лелеки полетіли.

Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек

Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек

«23 липня гніздо спорожніло. Таким ми його спостерігали ще до повернення лелек, таким ми його побачили під час кільцювання лелеченят, таким ми його бачили сьогодні впродовж кількох годин, поки літали молоді лелеки, які успішно стали на крило. <…> Лельович, Махаон, Мрія, Ніка — чудова четвірка, яка виросла на наших очах у гнізді, яка вже відкрила для себе безмежний простір для польотів. Ще не прощаємося з ними, але ж добре розуміємо, що час розставання не призупинити — він рано чи пізно настане», — зазначила Ірина Саражинська.