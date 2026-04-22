Лелеки Одарка і Грицик мають п’ять яєць у 2026 році (Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек)

Увечері 21 квітня в гнізді відомих лелек Одарки і Грицика з села Леляки Полтавської області з’явилося п’яте яйце, яке стане останнім у цьому сезоні.

Про це повідомила дослідниця птахів Ірина Саражинська.

«21 квітня Одарка мала відповісти на головне питання цього вечора зокрема та цього сезону в цілому: чи буде в їхньому гнізді п’яте яйце? Інтригу тримала недовго, тож усі охочі мали змогу побачили появу п’ятого яйця не близько опівночі, а на кілька годин раніше», — зазначила Ірина Саражинська.

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За словами дослідниці птахів, з у сезони 2023−2025 у відомому гнізді традиційно з’являлося п’ять яєць, проте кожен сезон може відрізнятися від попередніх, тому достеменно не було відомо, чи буде п’яте яйце.

Фото: З камери відеоспостереження за гніздом лелек

Загалом у 2026 році яйця з’являлися у такі дні:

перше яйце — 13.04 о 23:48,

друге яйце — 15.04 о 23:41,

третє яйце — 17.04 о 23:14,

четверте яйце — 19.04 о 21:52,

п’яте яйце — 21.04 о 21:17.

За словами дослідниці, пташенята у лелечему гнізді мають з’явитися через місяць. А протягом цього часу Одарка і Грицик будуть висиджувати їх та зігрівати своїм теплом.

У минулому році у відомої пари лелек також з’явилося п’ять пташенят, проте під час дорослішання Грицик виніс з гнізда наймолодшу, яку назвали Катруся. За словами науковців, це обумовлювалося тим, що птахам важко прогодувати велику кількість пташенят. Окрім цього Катруся була слабкою та не «боролася» за їжу на рівні з іншими лелеками.

Проте пташеня підібрали небайдужі люди, які у правильних умовах виходили Катрусю. Коли лелека набралася сил та подорослішала, вона долучилася до однієї зі зграй та полетіла з ними.