Лелека, яка сім років гніздувалася в Польщі, на цей раз оселилася в українському селі

Лелека на ім'я Збися протягом семи років гніздувалася у Польщі, проте у 2026 році вирішила оселитися в селі Довжки Хмельницької області.

Про це повідомив український орнітолог Володимир Невмержицький.

Польські науковці протягом останніх семи років слідкували на Збисею завдяки GPS-трекеру, який встановили на її лапці. Коли у 2026 році експерти побачили, що птах довгий час залишається в Україні, звернулися до колег та попросили перевірити, чи все добре з лелекою.

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«На прохання польських колег із Centrum Informacji Przyrodniczej [польський Інформаційний природничий центр — ред.], мав змогу перевірити локацію, на яку вказував GPS-трекер міченого ними лелеки білого і виявилось, що все гаразд, птах на гнізді і в парі у с. Довжки, Хмельницької області», — написав Володимир Невмержицький.

Фото: Володимир Невмержицький

Польські орнітологи повідомили, що для Збисі у цьому році відбулася сьома міграція в Африку з GPS-трекером. За ці роки пташка вперше обрала нове місце для гніздування, адже раніше завжди залишалася в Польщі.

Фото: Володимир Невмержицький

«Цей птах народився в Польщі та здійснив сім міграцій до Африки та назад. Цього року він вперше обрав іншу країну; тепер його гніздо в Україні. У Польщі лелека є символом безпечного повернення додому — сподіваймося, що це послужить доброю ознакою для всіх», — зазначив польський дослідник птахів Мартін Слівінські.