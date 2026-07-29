У Тузлівських лиманах пара ластівок звила гніздо в уламку ворожого шахеда

Ластівка у гнізді з ворожого шахеда в Тузлівських лиманах (Фото: Іван Русєв)

На території Національного природного парку Тузлівські лимани пара ластівок звила гніздо та вивела пташенят в уламку російського шахеда.

Про це повідомили представники парку, опублікувавши фото ластівки у гнізді, яке зробив науковець Іван Русєв.

Зазначається, що на кордоні Тузлівська Амазонія Національного природного парку Тузлівські лимани у 2026 році попри війну ластівки збудували 12 гнізд на невеликій будівлі кордону та виростили близько 40 пташенят.

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Проте одна пара вирішила вивести другий виводок пташенят у гнізді, яке облаштували в уламку ворожого шахеда. «Там, де війна залишила символ руйнування і смерті, народжується нове життя», — зазначили представники парку.

Фото: Іван Русєв

За словами науковців, ці пташенята мають стати на крило ближче до 20 серпня, що зазвичай вважається доволі пізнім терміном. У вересні пташенята разом із дорослими ластівками вирушать у подорож до місць зимівлі в Південній Африці, долаючи понад 6−7 тисяч кілометрів.

«Ця історія є ще одним нагадуванням про дивовижну здатність природи відроджуватися навіть серед руїн. Але водночас вона підкреслює, наскільки важливими є природоохоронні території. Саме національні природні парки, заповідники та інші об'єкти природно-заповідного фонду зберігають оселища, де дикі тварини можуть вирощувати потомство, відпочивати під час міграцій і підтримувати природне різноманіття навіть у найважчі часи», — зазначили представники парку Тузлівські лимани.