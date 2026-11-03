В Австралії засудили дитячого письменника Крейга Сілві у справі про поширення матеріалів з експлуатацією дітей (Фото: The Age)

Австралійського дитячого письменника Крейга Сілві засудили до семи місяців ув’язнення за зберігання та розповсюдження матеріалів з експлуатацією дітей .

Про це пише BBC.

Виносячи вирок, суддя Гейлі Корманн назвала дії Сілві «огидними» та «такими, що принижують людську гідність».

У січні письменника заарештували після того, як поліція провела обшук у його будинку в Західній Австралії та вилучила кілька електронних пристроїв. За словами правоохоронців, у момент, коли вони прибули з обшуком до будинку Сілві, у нього були відкриті чати, в яких обговорювалася експлуатація дітей. У цих чатах Сілві характеризував себе як людину з «надзвичайно широкими поглядами», одержиму «табуйованими темами».

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Поліція стверджує, що підозрюваний обговорював свій сексуальний інтерес до дітей — зокрема й п’ятирічного віку — з іншим користувачем порнографічного сайту, а на пристроях Сілві детективи виявили зображення та відеозаписи, на яких інші дорослі вчиняли насильство над дітьми.

Прокурори заявили, що Сілві сприяв «циклу насильства», жертвами якого стали діти на цих зображеннях, і наполягали на необхідності винесення суворого вироку. Спочатку вони висунули йому звинувачення у чотирьох правопорушеннях, проте згодом відмовилися від двох із них.

Водночас адвокат письменника заявив, що його підзахисний не мав «сексуального інтересу до дітей» і шукав «найрозпусніші матеріали» як форму емоційного самоушкодження.

Сілві було засуджено до семи місяців ув’язнення заднім числом, починаючи з 22 жовтня. Він має право на умовно-дострокове звільнення.

«Ці діти — жертви таких злочинів — реальні люди, які отримали психологічну травму… Наслідки цього насильства для них є довготривалими і дуже, дуже травматичними», — цитує її слова видання The Australian.

Сілві сам є батьком трьох дітей. Він найбільше відомий завдяки своєму роману для підлітків Джаспер Джонс (Jasper Jones) та дитячій книжці Рант (Runt) — за обома творами згодом знято фільми.