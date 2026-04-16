Кореспондент NV Сергій Окунєв допоміг дістати собаку з-під завалів у Києві - відео

У ніч на 16 квітня РФ масовано атакувала Київ . Внаслідок цього у Подільському районі зруйнувало приватний будинок, під уламками якого опинився собака.

На місці атаки працював кореспондент NV Сергій Окунєв, який допоміг деблокувати тварину з-під завалів.

За словами Окунєва, під уламками будинку собака провів близько шести годин. Спочатку його не було ні видно, ні чутно, лише вранці пес почав скиглити. Попри те, що лишався ризик обвалу конструкції, кореспондент NV долучився до порятунку.

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Шлях до тварини довелося розчищати. Попри все собаку вдалося дістати. «Я просто долучився до операції як людина з довгими руками і нормальною комунікацією з тваринами», — пожартував Сергій Окунєв.

Кореспондент NV розповів, що попри те, що пес пробув довгий час заблокований, після порятунку він був бадьорим та одразу пішов на контакт зі своїми рятувальниками.

Сергій Окунєв зазначив, що місце, куди влучила одна з російський ракет — звичайний приватний сектор, поруч немає військових або енергооб'єктів.

У момент атаки РФ 16 квітня в зруйнованому будинку, перебували матір та троє дітей. Двоє з них змогли вибратися самостійно, а жінка і 16-річна донька опинилися заблоковані під завалами. Їх витягнули рятувальники ДСНС. Зазначається, що дівчинка отримала важкі травми, зокрема переломи. Медики надають їм допомогу.

Що відомо про атаку РФ по Києву 16 квітня

Наслідки ракетної атаки РФ по столиці у ніч на 16 квітня зафіксували у Оболонському, Подільському та Шевченківському районах Києва. Постраждало щонамйенше 60 людей, четверо осіб загинуло, серед яких 12-річна дитина, яка стала жертвою атаки РФ у Подільському районі.

Відомо про пошкодження 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готеля, офісного центру, автосалону, заправної станції, ТРЦ.

Внаслідок повторних ударів РФ по Оболонському району постраждали столичні медики та правоохоронці, які виїхали на місце влучання для надання допомоги пораненим. Повторна атака також пошкодила автомобілі швидкої та поліції.