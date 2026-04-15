Не ходить і ніколи не зможе. Кіт з інвалідністю з Одеси підкорив соцмережі — відео
Кіт Ізюм живе з інваліжністю й ніколи не зможе ходити (Фото: izyumkacat/Instagram)
Кіт Ізюм з міста Знам’янка на Одещині. Чотирилапий від народження має невиліковну хворобу, через яку ніколи не зможе ходити.
Історію розповідає Суспільне Одеса. Родина котика щодня піклується про нього. Його годують, допомагають сходити в туалет, вкладають спати. Ізюм живе за графіком та має свій режим.
Його господарка Валерія доглядає свого улюбленця та веде соцмережі, у яких показує життя з особливим котиком.
Ізюм народився у квітні 2023 року і був єдиним кошеням домашньої кішки родини Валерії. Пізніше господарка помітила, що розвиток тварини відрізняється від звичного.
«Він зростав, а ми почали бачити, що щось не
Хвороба котика є неврологічним порушенням координації рухів, спричинене недорозвиненням мозочка або травмами у тварин, через що ті не можуть навчитися повноцінно ходити. Вже тоді Валерія розуміла, що ніколи не відмовиться від Ізюма — він є повноцінною частиною її родини.
Також дівчина завела блог, у якому розповідає про Ізюма та його життя. Вона ніколи не планувала бути блогеркою, поділилась дівчина, але одного разу вирішила опублікувати відео про один день з життя кота з інвалідністю — воно майже одразу набрало мільйон переглядів.
Тоді Валерія вирішила продовжувати викладати нові відео, щоб розповідати людям, яким може бути життя котів з інвалідністю й чому важливо про них дбати.
Ізюмчик став зіркою соцмереж. Завдяки підписникам Валерія дізналась про спеціальний візочое для тварин з інвалідністю, а життя Ізюмчика, каже вона, стало набагато яскравішим.
Тим часом інший пухнастик з Одещини майже все життя прожив під час війни, Еней звик до вибухів та більше не реагує на обстріли РФ.