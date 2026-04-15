Не ходить і ніколи не зможе. Кіт з інвалідністю з Одеси підкорив соцмережі — відео

Кіт Ізюм з міста Знам’янка на Одещині. Чотирилапий від народження має невиліковну хворобу, через яку ніколи не зможе ходити.

Історію розповідає Суспільне Одеса. Родина котика щодня піклується про нього. Його годують, допомагають сходити в туалет, вкладають спати. Ізюм живе за графіком та має свій режим.

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Його господарка Валерія доглядає свого улюбленця та веде соцмережі, у яких показує життя з особливим котиком.

Ізюмчик має свій режим та графік, його годують, допомагають з туалетом, вкладають спати / Фото: izyumkacat/Instagram

Ізюм народився у квітні 2023 року і був єдиним кошеням домашньої кішки родини Валерії. Пізніше господарка помітила, що розвиток тварини відрізняється від звичного.

«Він зростав, а ми почали бачити, що щось не т. е. Якщо зазвичай кошенята вже повзають активно, то Ізюмчик завалювався на бочок. Ми одразу поїхали у ветеринарну клініку. Там визначили план лікування: терапія антибіотиками. На жаль, це не дало ніяких результатів. І сказали, що поставили діагноз згідно з симптомами — мозочкова атаксія», — цитує видання Валерію.

Хвороба котика є неврологічним порушенням координації рухів, спричинене недорозвиненням мозочка або травмами у тварин, через що ті не можуть навчитися повноцінно ходити. Вже тоді Валерія розуміла, що ніколи не відмовиться від Ізюма — він є повноцінною частиною її родини.

Також дівчина завела блог, у якому розповідає про Ізюма та його життя. Вона ніколи не планувала бути блогеркою, поділилась дівчина, але одного разу вирішила опублікувати відео про один день з життя кота з інвалідністю — воно майже одразу набрало мільйон переглядів.

Тоді Валерія вирішила продовжувати викладати нові відео, щоб розповідати людям, яким може бути життя котів з інвалідністю й чому важливо про них дбати.

Валерія та її вірний пухнастий друг Ізюм / Фото: izyumkacat/Instagram

Ізюмчик став зіркою соцмереж. Завдяки підписникам Валерія дізналась про спеціальний візочое для тварин з інвалідністю, а життя Ізюмчика, каже вона, стало набагато яскравішим.

Тим часом інший пухнастик з Одещини майже все життя прожив під час війни, Еней звик до вибухів та більше не реагує на обстріли РФ.