Група туристів на мотоциклах намагалася виїхати на вершину гори Петрос — частину Карпатського заповідника

28 липня, 15:23
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Туристи на мотоциклах намагалися потрапити на територію заповідника (Фото: Скріншот відео Facebook Карпатський біосферний заповідник)

Туристи на мотоциклах намагалися потрапити на територію заповідника (Фото: Скріншот відео Facebook Карпатський біосферний заповідник)

Днями група туристів намагалася проїхати на мотоциклах на територію Карпатського біосферного заповідника. Зазначається, що вони планували так піднятися на вершину гори Петрос.

Про це повідомили представники Карпатського біосферичного заповідника.

«Порушники намагалися прорватися на територію Петрос-Говерлянського природоохоронного науково-дослідного відділення (ПНДВ). Натрапивши на закритий шлагбаум, мотовізитери не зупинилися, а спробували цинічно об'їхати його безпосередньо по заповідній зоні», — розповіла команда заповідника.

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Зазначається, що туристам не вдалося втілити в життя свій задум, адже їх зупинив заступник начальника ПНДВ, ставши перед водіями і заблокувавши траєкторію об'їзду.

Скріншот відео Facebook Карпатський біосферний заповідник
Фото: Скріншот відео Facebook Карпатський біосферний заповідник

Представники заповідника нагадали, що в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України діє суворе законодавче обмеження на пересування механічних транспортних засобів. Там наголосили, що термін «джипінг» стосується всіх механічних транспортів, тож під заборону підпадає пересування на: квадроциклах (ATV/UTV); баггі; ендуро- та кросових мотоциклах; снігоходах.

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«Колеса мотоциклів та квадроциклів роздирають тонкий шар високогірного ґрунту. Дощі миттєво вимивають ці колії, перетворюючи їх на глибокі ерозійні рови. На відновлення зруйнованої альпійської рослинності йдуть десятиліття. Окрім того, рев двигунів — це колосальний стрес для диких тварин і птахів, які шукають прихистку в заповідній зоні», — додали представники Карпатського біосферичного заповідника.

Редактор: Каріна Пасічник

Теги:   Мотоцикли Карпатський біосферний заповідник Туристи

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