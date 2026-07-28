Днями група туристів намагалася проїхати на мотоциклах на територію Карпатського біосферного заповідника. Зазначається, що вони планували так піднятися на вершину гори Петрос.

Про це повідомили представники Карпатського біосферичного заповідника.

«Порушники намагалися прорватися на територію Петрос-Говерлянського природоохоронного науково-дослідного відділення (ПНДВ). Натрапивши на закритий шлагбаум, мотовізитери не зупинилися, а спробували цинічно об'їхати його безпосередньо по заповідній зоні», — розповіла команда заповідника.

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Зазначається, що туристам не вдалося втілити в життя свій задум, адже їх зупинив заступник начальника ПНДВ, ставши перед водіями і заблокувавши траєкторію об'їзду.

Фото: Скріншот відео Facebook Карпатський біосферний заповідник

Представники заповідника нагадали, що в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України діє суворе законодавче обмеження на пересування механічних транспортних засобів. Там наголосили, що термін «джипінг» стосується всіх механічних транспортів, тож під заборону підпадає пересування на: квадроциклах (ATV/UTV); баггі; ендуро- та кросових мотоциклах; снігоходах.

«Колеса мотоциклів та квадроциклів роздирають тонкий шар високогірного ґрунту. Дощі миттєво вимивають ці колії, перетворюючи їх на глибокі ерозійні рови. На відновлення зруйнованої альпійської рослинності йдуть десятиліття. Окрім того, рев двигунів — це колосальний стрес для диких тварин і птахів, які шукають прихистку в заповідній зоні», — додали представники Карпатського біосферичного заповідника.