До других роковин убивства. У Львові відкрили меморіальний простір на честь Ірини Фаріон

У неділю, 19 липня, у дворі, де два роки тому застрелили українську мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон , відкрили стелу на її пам’ять.

До других роковин вбивства мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон на вулиці Томаша Масарика, де її смертельно поранили, відкрили меморіальний простір та сквер на її честь, пише Суспільне Львів.

Реклама

На відкритті були присутні мер Львова Андрій Садовий, донька Фаріон Софія Особа, друзі і колеги мовознавиці.

Меморіальній простір складається зі скверу та стелли. Стелла виготовлена трохи вищою за людський зріст і є центральним елементом скверу. На усіх її чотирьох гранянх прорізані слова: мова, воля, нація та сила. Крізь літери в середині конструкції можна побачити камінь. На ньому викарбовані 20 висловів Ірини Фаріон. Їх обрали автори проєкту простору команда Guess Line Architects, до якої увійшли, зокрема, і колишні студенти Ірини Фаріон, а також її родина.

Андрій Садовий і Софія Особа на відкритті меморіального простору / Фото: Суспільне Львів/Дейнека Ольга

«Кожен, хто підходитиме до цієї стели, розумітиме, що її ідеї — вічні. „Говорити українською означає панувати“ — саме ця цитата також є тут. Мова — це зброя, мова — це кордон. Але найгірше, що може бути зараз, — це те, що ми досі не посадили Зінченка. Боротьба триває», — розповіла на відкритті Софія Особа.

«Це не пам’ятник, біля якого раз на рік залишають квіти. Його треба читати, досліджувати й щоразу відкривати по-новому. Мідь і камінь змінюватимуться під впливом часу та світла. Слова залишатимуться», — написав у соцмережах Андрій Садовий.

19 липня 2024 року невідомив вистрілив в Ірину Фаріон неподалік від її дому. Її госпіталізували із вогнепальним пораненням голови, проте через кілька годин вона померла у лікарні. Вбивця втік з місця злочину. Через кілька днів правоохоронці заарештували 18-річного В’ячеслава Зінченка за підозрою у вбивстві. У МВС зазначають, що у поліції достатньо доказів, які вказують, що стріляв у мовознавицю саме він. Підозрюваний наразі залишається під вартою, суди тривають.