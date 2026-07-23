«Сум має бути з честю». Як український режисер, захисник Дмитро Костюминський формує нову культуру вшанування героїв

У березні 2022 року, після шести спроб потрапити до війська, Дмитро став бійцем 30-ї ОМБр. Попереду були запеклі бої за Вуглегірську ТЕС та майже два роки служби зв’язківцем на найгарячіших напрямках фронту.

Про шлях на війні та формування нової культури вшанування українських героїв Дмитро розповів NV.

Як режисер і сценограф Костюминський створював незвичайні технологічні постановки. У своїх роботах театрал постійно акцентував увагу на актуальних проблемах української реальності, зокрема на окупації рідного для нього Криму.

«В принципі, Крим і Коктебель я вважаю своєю малою батьківщиною. По суті, народився в Києві, але там прожив все своє власне становлення як людини. Я себе складаю тільки з Коктебелем, наприклад. Тому для мене це надважлива історія», — розповів режисер.

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Дмитро не міг залишатися осторонь. Ще з часів майдану він мав чітке розуміння: коли стається велика криза, країну потрібно захищати зі зброєю в руках. Проте для цивільного митця шлях на фронт виявився спражнім випробуванням.

«Я шість разів намагався потрапити до Збройних Сил. Два рази в Азов, три рази в ТрО кудись, а вже останній раз це вже просто я пішов у ТЦК, тому що зрозумів, що напевно, в ТЦК треба йти. Я настільки був далекий взагалі від армії, я не розумів взагалі, що це таке. Тобто для мене ТЦК, ТрО і Азов — це було взагалі одне й те саме, я не розумів різниці між цим усім», — розповів Костюминський.

На початку березня 2022 року Дмитро потрапив до лав 30-ї окремої механізованої бригади.

Фото: pravda.com.ua

«Ніхто не проходив БЗВП. Тоді почали формуватись стрілецькі батальйони, так звані. Це просто коли в тебе лопата, можливо, автомат, більше нічого на озброєнні фактично немає. І це була така проблема у всіх. І ми чекали десь ще тижні два, напевно, в лісі», — пригадав перші дні після початку повномасштабного вторгнення і мобілізації режисер.

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Батальйон Дмитра перекинули на один з найгарячіших напрямків — оборону Вуглегірської ТЕС. Там захисники опинилися в напів-оточенні і стикнулися з реаліями війни.

«По суті, ми без нічого, без знання нічого абсолютно, ми потрапляємо просто на війну-війну, прям війну-війну. У всій своїй „красі“ і розумінні цього процесу. Я не думаю, що там на часі можна ще розповідати все, що там відбувалось, тому що є свої різні моменти, але… Дуже важко. Точно можу сказати, що жодне БЗВП ніяким чином не підготувало психологічно до подій, коли от війна-війна», — зазначив Костюминський.

Під Бахмутом і в Харківській області чоловік пробув майже два роки. За цей час він став професійним зв’язківцем.

«Іншого варіанту не було. І я ні в якому разі не жалкую. Просто я не розумів, як по-іншому. Тому тут відповісти на це по-іншому я не знаю як. Тобто ти розумієш, що тобі потрібно захищати свою державу. Ти розумієш, що ситуація критична. Ти розумієш, що країна-агресор, ворог великий. Ти розумієш, що в нього більше сил. Ти розумієш більше все, тому дійсно потрібно з цим щось робити», — сказав захисник.

Наприкінці 2023 року Дмитро перейшов до Культурних сил. Спершу режисер займався документалістикою: він об'їздив усі напрямки фронту, записуючи інтерв'ю з бійцями. Згодом чоловік очолив відділ меморіалізації, де переосмислив культуру пам’яті.

Фото: Instagram _vira_prokudina_

«Це один з ведучих зараз проєктів — Дерево пам’яті - взагалі в різних містах, з різними концептами абсолютно. Одна ідея тільки називається Дерево пам’яті, а концепти вони всі різні абсолютно. Це окрема історія. І зараз один із таких передових проєктів називається Тунель пам’яті. Це присвячено переосмисленню цих тимчасових портретів наших героїв, які є в кожному місті — оці натягнуті банери загиблих наших побратимів і посестер», — розповів про один з проєктів Дмитро.

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За словами захисника, підтримка родин загиблих надихає його працювати далі та будувати фундамент пам’яті.

«Все одно фронт просто так з людини не виходить. Це і є такий момент, що бажання є і повернутись, і бажання дуже сильне. Інколи ти розумієш, що ти займаєшся трохи не цим, зараз ніби треба далі захищати нашу країну. Ну, але є от такі от моменти, коли дійсно сім'ї там тобі кажуть, що це важлива справа.

Сум має бути з честю, з повагою і насправді з розумінням, що всім боляче, всім боляче. Але нам треба трансформувати цей біль. Трансформувати цей біль у боротьбу, трансформувати цей біль у життя", — зазначив Костюминський.