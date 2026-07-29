На Михайлівській площі у Київі відкрили постійну інсталяцію пам’яті жертв теракту РФ в Оленівці (Фото: Генадій Кравченко)

28 липня, в четверті роковини теракту РФ в Оленівці та в День вшанування пам’яті страчених і закатованих у полоні на Михайлівській площі у Києві відкрили постійну інсталяцію пам’яті жертв російського теракту в Оленівці.

Про це повідомили в Асоціації родин захисників Азовсталі.

Інсталяція складається зі скульптури 28.07 — дати, коли окупанти вбили українських захисників, які перебували в полоні в Оленівці. Скульптуру створили митці з креативної агенції TS/D Agency.

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На відкриття зібралися родини загиблих захисників, військовослужбовці, які повернулися з російського полону, їхні побратими та небайдужі кияни. Вони вшанували пам’ять страчених українських військовополонених, а на завершення заходу запалили фаєри як символ незгасної пам’яті, скорботи та спільної боротьби за справедливість.

У ніч проти 29 липня 2022 року росіяни підірвали барак у колонії біля Оленівки. Напередодні туди перевели 193 полонених захисників Маріуполя. Загинули щонайменше 53 людини, понад 130 дістали поранення.

«Ця інсталяція залишатиметься на Михайлівській площі як постійне місце пам’яті про загиблих та нагадування про всіх, хто досі перебуває в російському полоні. Пам’ятаємо кожного. Вимагаємо справедливості. Боремося за повернення всіх наших захисників додому», — додали в Асоціації родин захисників Азовсталі.

28 липня 12-та бригада спеціального призначення Азов НГУ разом з документальними фотографами Костянтином і Владою Ліберовими представили фотопроєкт про бійців, які пережили теракт в Оленівці та повернулися з полону РФ